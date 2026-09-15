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    Aufbau des vernetzten Ladengeschäfts

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    Allied Telesis präsentiert sichere Konnektivität auf der NRF Europe 2026

    PARIS, 15. September 2026 /PRNewswire/ -- Allied Telesis, ein weltweit führender Anbieter von sicheren, leistungsstarken Netzwerklösungen für Unternehmens- und Industrieanwendungen, wird auf der NRF Europe 2026 seine preisgekrönte Unified Management Platform für die Einzelhandels-Technologiebranche vorstellen. Das Unternehmen wird aufzeigen, wie eine zuverlässige Netzwerkinfrastruktur Einzelhändlern dabei helfen kann, intelligentere, stärker vernetzte und zukunftsfähige Ladengeschäfte aufzubauen.

    Allied Telesis

    Die NRF Europe bringt Einzelhändler und Technologieführer in einer Zeit zusammen, in der sich die Rolle des Filialnetzes rasant wandelt. Vernetzte Geräte, Cloud-Anwendungen, künstliche Intelligenz, digitale Dienste, KI-gestützte intelligente Spiegel in Umkleidekabinen und zunehmend datengesteuerte Abläufe stellen neue Anforderungen an die Infrastruktur, die die moderne Einzelhandelsumgebung unterstützt.

    Da Einzelhändler zunehmend auf KI und vernetzte Technologien setzen, wird die Netzwerkinfrastruktur zu einem immer strategischeren Bestandteil der Einzelhandelsumgebung. Schätzungen zufolge sind Ausfälle der Netzwerkinfrastruktur die Hauptursache für 53 Prozent aller Ausfallzeiten von Kassensystemen, was den durchschnittlichen Einzelhändler rund 4.700 US-Dollar pro Minute kostet (am Black Friday steigt dieser Betrag auf 9.000 US-Dollar pro Minute).

    Allied Telesis unterstützt Einzelhändler dabei, sich auf diese Entwicklung vorzubereiten – mit sicheren, skalierbaren und verwaltbaren Netzwerklösungen, die speziell auf die Anforderungen moderner Geschäfte zugeschnitten sind.

    Am Stand G-067 wird Allied Telesis demonstrieren, wie seine Unified Management Platform die Transparenz, Automatisierung und KI-gestützten Erkenntnisse liefert, die für den Betrieb sicherer und widerstandsfähiger digitaler Umgebungen erforderlich sind, und dabei die kabelgebundene und kabellose Infrastruktur nahtlos integriert.

    „Einzelhändler stehen unter zunehmendem Druck, nahtlose digitale Erlebnisse zu bieten und gleichzeitig ihre Abläufe effizient, sicher und widerstandsfähig zu gestalten", sagte Antonella Santoro, VP of Marketing bei Allied Telesis. „„Das Netzwerk ist dafür von grundlegender Bedeutung. Auf der NRF Europe freuen wir uns darauf zu zeigen, wie die richtige Netzwerkinfrastruktur den Einzelhändlern die Zuverlässigkeit und Flexibilität bieten kann, die sie heute benötigen, und gleichzeitig eine Grundlage für die Technologien von morgen schafft."

    Besucher der NRF Europe 2026 können Allied Telesis am Stand G-067 besuchen, um zu erfahren, wie intelligente Netzwerke vernetzte Einzelhandelsumgebungen unterstützen, Abläufe vereinfachen und eine zuverlässige Grundlage für zukünftige Innovationen schaffen können. Um einen Termin für ein Treffen mit Führungskräften von Allied Telesis vor Ort zu vereinbaren, senden Sie bitte eine E-Mail an Amar_Kessaci@alliedtelesis.com.

    Weitere Informationen finden Sie unter AlliedTelesis.com.

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