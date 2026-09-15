Absturz! Ein Satz von CEO Moynihan reißt die Bank of America in den Keller

Bank-of-America-Chef Brian Moynihan hat die Wall Street mit einer überraschenden Prognose aufgeschreckt. Die Handelserlöse würden im Vergleich zum Vorjahresquartal relativ stabil ausfallen, sagte Moynihan am Montag auf einer Konferenz von Barclays. Die Gebühren aus dem Investmentbanking bezifferte er auf etwa 1,6 bis 1,8 Milliarden US-Dollar, deutlich unter den von Analysten erwarteten rund zwei Milliarden US-Dollar.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die Aktie brach zeitweise um bis zu sechs Prozent ein, der stärkste Tagesverlust seit April vergangenen Jahres.

Die gesamte Branche geriet unter Druck. Größere Konkurrenten wie Goldman Sachs und Morgan Stanley verloren ebenfalls deutlich.

Grund für die verhaltenen Handelserlöse sei ein gestiegener Aktienhandel bei gleichzeitig rückläufigem und schwankendem Handel mit festverzinslichen Wertpapieren, erklärte Moynihan gegenüber Bloomberg. Der Rückgang im Finanzierungsgeschäft gehe teils auf eine Abschwächung im internationalen und asiatischen Prime-Brokerage-Geschäft zurück, so Analysten von Keefe, Bruyette und Woods.

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Hoffnung setzt Moynihan in die anstehende Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwochabend. Die Zinsen würden sich irgendwann einpendeln, was einen Teil der Handelsaktivitäten begünstigen dürfte, so Moynihan. Bei der Fremdfinanzierung brauche es aber eine stabilere Zinsstruktur, damit Marktteilnehmer das Vertrauen fassten, sich auf eine Emission einzulassen.

Rückblick aufs das Jahr insgesamt positiv

Die Aktienhändler der BofA erzielten im zweiten Quartal einen Rekordumsatz. Die Märkte blieben insgesamt volatil. KI-Aktien erlebten im Juli einen Einbruch. Zuletzt kam es zudem zu einem Ausverkauf bei Chipherstellern. Dennoch dürfte das Marktgeschäft insgesamt stark bleiben, so Moynihan. Das Vertriebs- und Handelsteam strebe bereits das siebzehnte Quartal in Folge mit Wachstum an. Man liefere sich dafür einen erbitterten Kampf, scherzte der Bankchef.

Beim Transaktionsgeschäft räumte Moynihan ein, die Bank sei in Branchen mit besonders vielen Fusionen und Übernahmen zuletzt nicht optimal positioniert gewesen, die Pipeline bleibe aber stark. Wells-Fargo-Analyst Mike Mayo sah darin einen Beleg dafür, dass die Bank of America im Kapitalmarktgeschäft hinter ihren Mitbewerbern zurückgeblieben sei.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion





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