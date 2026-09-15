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    Besonders beachtet!

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    Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie heute unter Druck - Kurs gibt deutlich nach am 15.09.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie bisher Verluste von -4,00 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie.

    Besonders beachtet! - Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie heute unter Druck - Kurs gibt deutlich nach am 15.09.2026
    Foto: photo_gonzo - stock.adobe.com

    MicroStrategy ist ein US-Anbieter von Business-Intelligence- und Analytics-Software, bekannt für Enterprise-Reporting, Dashboards und Self-Service-Analytics. Marktstellung: etablierter Nischenplayer im BI-Segment. Wichtige Konkurrenten: Microsoft (Power BI), Tableau/Salesforce, Qlik, SAP, Oracle. USP: starke Enterprise-Analytics, hohe Skalierbarkeit, zusätzlich hohe Sichtbarkeit durch umfangreiche Bitcoin-Bilanzstrategie.

    Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 15.09.2026

    Einen schwachen Börsentag erlebt die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie. Sie fällt um -4,00 % auf 113,80. Nach dem Plus von +4,96 % am Vortag kommt es heute bei Microstrategy (Doing business Strategy) (A) zu Gewinnmitnahmen, der Kurs fällt um -4,00 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

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    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Microstrategy (Doing business Strategy) (A)-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +0,64 % zu Buche.

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    Auf Wochensicht hat die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie damit -6,16 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +40,23 %. Im Jahr 2026 gab es für Microstrategy (Doing business Strategy) (A) bisher ein Minus von -13,62 %.

    Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -6,16 %
    1 Monat +40,23 %
    3 Monate +0,64 %
    1 Jahr -59,58 %
    Stand: 15.09.2026, 09:11 Uhr

    Informationen zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie

    Es gibt 378 Mio. Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 42,98 Mrd. € wert.

    Almonty Industries, Terra Drone Corporation & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

    Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,62 %. IBM notiert im Minus, mit -0,76 %. Microsoft notiert im Minus, mit -0,78 %. Oracle verliert -0,35 % SAP notiert im Minus, mit -1,20 %.

    Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie jetzt kaufen?


    Ob sich ein Einstieg bei der Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    Microstrategy (Doing business Strategy) (A)

    -3,81 %
    -6,16 %
    +40,23 %
    +0,64 %
    -59,58 %
    +250,40 %
    +114,73 %
    +322,30 %
    ISIN:US5949724083WKN:722713
    Microstrategy (Doing business Strategy) (A) direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




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