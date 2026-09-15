Xiaomi Aktie leidet unter Verkäufen - 15.09.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Xiaomi Aktie. Mit einer Performance von -2,93 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Xiaomi Aktie gibt einen Teil des gestrigen Gewinns von +4,76 % wieder ab und notiert heute bei 2,9485€. Wie sollten sich bestehende Aktionäre jetzt verhalten?

Xiaomi kombiniert innovative Technologie mit erschwinglichen Preisen und hat sich als bedeutender Akteur im globalen Elektronikmarkt etabliert.

Obwohl die Xiaomi Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +2,82 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Xiaomi Aktie damit um +0,20 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,04 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Xiaomi -32,23 % verloren.

Xiaomi Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +0,20 % 1 Monat +4,04 % 3 Monate +2,82 % 1 Jahr -51,53 %

? wallstreetONLINE-Community zur Xiaomi Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 15.09.2026, 09:11 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Xiaomis langfristige Bewertung und die Frage, ob Geduld trotz aktueller Kursschwäche gerechtfertigt ist. Befürworter verweisen auf breite Produktpalette, hohe Bruttomargen, ausreichende Finanzmittel und mögliche Skaleneffekte durch steigende Fahrzeugabsätze. Kritiker bezweifeln, dass die hohen Investitionen bald wieder steigende Gewinne und Umsätze ermöglichen. Zölle und eine lokale Produktion in Europa oder den USA gelten als wichtige Faktoren für Kosten und Margen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Xiaomi eingestellt.

Informationen zur Xiaomi Aktie

Es gibt 21 Mrd. Xiaomi Aktien. Damit ist das Unternehmen 62,89 Mrd. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

Apple, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,68 %. Alphabet notiert im Minus, mit -0,79 %. Samsung Electronics notiert im Plus, mit +0,99 %.

Xiaomi Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Xiaomi Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Xiaomi Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.