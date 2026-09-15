BERNSTEIN RESEARCH stuft LVMH auf 'Outperform'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für LVMH von 570 auf 520 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Franzosen seien bislang sehr zurückhaltend, was die Senkung ihrer Einstiegspreise betreffe, schrieb Luca Solca am Montag. LVMH habe konstante Erfolge erzielt, indem man die Marken stets kreativ aufgewertet habe. Davon abzurücken wäre ein Kulturwandel. Zuviel Erfolg am Einstiegsniveau wollten Marken wie Louis Vuitton ohnehin unbedingt vermeiden. Andererseits hätte die Marke noch immenses Potenzial, wenn sie nur etwas zugänglicher würde. Solca sieht das Geschäft mit Mode & Lederwaren von LVMH nun zunächst unter Druck und kappte seine Schätzungen./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2026 / 21:51 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2026 / 21:51 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,69 % und einem Kurs von 410,9EUR auf Tradegate (15. September 2026, 09:14 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Luca Solca
Analysiertes Unternehmen: LVMH
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 520
Kursziel alt: 570
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Luca Solca
Analysiertes Unternehmen: LVMH
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 520
Kursziel alt: 570
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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