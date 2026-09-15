BERNSTEIN RESEARCH stuft RTL GROUP auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RTL Group mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die Bernstein-Analystin Annick Maas konzentrierte sich am Montag in ihrem Branchenkommentar auf die globale TV?Produktionswelt. Ihre Favoriten in der Branche sind Disney und Netflix./ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2026 / 10:16 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2026 / 04:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die RTL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,16 % und einem Kurs von 32,00EUR auf Tradegate (15. September 2026, 09:10 Uhr) gehandelt.





Schreibe Deinen Kommentar