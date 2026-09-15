🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsHK 50 IndexvorwärtsNachrichten zu HK 50

    Aktien Asien

    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    Leichte Verluste bei abwartendem Geschäft

    Für Sie zusammengefasst
    • Asiens Börsen verlieren vor Fed-Entscheid leicht
    • Chinas Börsen leiden unter schwacher Inlandsnachfrage
    • Hohe Ölpreise erhöhen den Druck auf die Märkte
    Aktien Asien - Leichte Verluste bei abwartendem Geschäft
    Foto: Lee Jin-Man - dpa

    SEOUL/TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die asiatischen Aktienmärkte haben am Dienstag mehrheitlich verloren. Dabei blieben die Veränderungen aber überschaubar.

    Das Geschäft präsentierte sich abwartend. "Vor der mit Spannung erwarteten US-Notenbanksitzung dürften Anleger ihr Pulver weitestgehend trocken halten", merkte Marktanalyst Timo Emden von Emden Research an. Am Mittwochabend will die Fed über das Zinsniveau entscheiden, wobei erhebliche Unsicherheit über den Ausgang der Sitzung herrscht. "Die eingepreiste Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung schwankte seit Mitte August zwischen 36 und 65 Prozent; der Markt selbst hat keine Überzeugung", merkte Jörg Held, Head of Portfolio Management beim Vermögensverwalter Ethnea Independent Investors, an. Der US-Notenbanksitzung kommt angesichts der weltweit gestiegenen Anleiherenditen und des dadurch entstandenen Drucks auf die Märkte große Bedeutung zu.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Hang Seng!
    Long
    23.088,13€
    Basispreis
    1,89
    Ask
    × 14,42
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    26.631,16€
    Basispreis
    2,29
    Ask
    × 11,96
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Hinzu kamen die hohen Ölpreise. "Die Auswirkungen auf Konsum, Wirtschaft und Inflation nehmen bei Preisen über 100 US-Dollar stetig zu", warnte Marktanalyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets. "Und noch sendet die Situation im Nahen Osten auch keine Signale für eine Entspannung."

    Die chinesischen Börsen lagen nach durchwachsenen Wirtschaftsdaten im Minus. In China ringt die Wirtschaft demnach weiter mit einem schwachen Einzelhandel und Investitionszurückhaltung. Etwas besser als erwartet lief es dagegen in der Industrie. Die Produktion erholte sich im August etwas von dem Rückschlag im Vormonat. Die Inlandsnachfrage bleibt aber weiter verhalten.

    Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an Chinas Festlandbörsen verlor zuletzt 0,7 Prozent, der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong fiel um 0,8 Prozent. Die Marktstrategen der Deutschen Bank verwiesen auch auf den angeschlagenen Immobilienmarkt, der in weiter gesunkenen Neubaupreisen im August zum Ausdruck gekommen sei.

    Auch sonst bewegten sich die Veränderungen im überschaubaren Bereich. Der japanische Nikkei 225 tendierte mit 63.484,10 Punkten nahezu unverändert, während der südkoreanische Kospi nach den Vortagesverlusten um weitere 0,9 Prozent nachgab. Der australische S&P ASX 200 schloss 0,88 Prozent tiefer mit 8.672,50 Punkten./mf/stk





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktien Asien Leichte Verluste bei abwartendem Geschäft Die asiatischen Aktienmärkte haben am Dienstag mehrheitlich verloren. Dabei blieben die Veränderungen aber überschaubar. Das Geschäft präsentierte sich abwartend. "Vor der mit Spannung erwarteten US-Notenbanksitzung dürften Anleger ihr Pulver …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     