DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft ASTRAZENECA auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Astrazeneca von 11500 auf 11700 Pence angehoben und die Aktien von "Sell" auf "Hold" hochgestuft. Analyst Emmanuel Papadakis sieht bei den Briten nun ein neutrales Verhältnis zwischen Chancen und Risiken, wie er in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar schrieb. Er verwies insbesondere auf die deutliche Underperformance gegenüber anderen europäischen Pharmariesen seit seiner Verkaufsempfehlung vor etwa einem Jahr./rob/ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2026 / 08:12 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,28 % und einem Kurs von 141,5EUR auf Tradegate (15. September 2026, 09:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Emmanuel Papadakis

Analysiertes Unternehmen: ASTRAZENECA

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 117

Kursziel alt: 115

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



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