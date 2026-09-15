Abnehmspritzen, Psychedelika, Schlafmittel: Eli Lillys Dreifach-Wette

Kern der Wette bleibt das Diabetes- und Abnehmgeschäft. Zepbound und Mounjaro haben sich als führende Marken etabliert. Zusätzlichen Schwung liefert das sogenannte Medicare-Bridge-Programm, über das ältere Amerikaner seit Juli Zugang zu Abnehmmedikamenten erhalten. Nach Angaben des Weißen Hauses profitierten bis Ende August bereits mehr als 500.000 Senioren davon.

Die Analysten der Privatbank Berenberg haben ihre Einschätzung zu Eli Lilly deutlich angehoben. Aus einer Halten-Empfehlung wird ein klares Kaufsignal, das Kursziel steigt von 1.220 auf 1.400 US-Dollar. Bei einem aktuellen Kurs von rund 1.116 US-Dollar entspräche das einem Potenzial von etwa 25 Prozent.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Bewertungstechnisch bleibt die Aktie kein Schnäppchen: Sie handelt mit einem deutlichen Aufschlag gegenüber der Konkurrenz. Berenberg begründet dies mit der überdurchschnittlichen Wachstumsrate, der breiten Pipeline und einer aus Sicht der Analysten besonders effizienten Forschungsabteilung.



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Parallel baut Eli Lilly seine Pipeline über Zukäufe aus. Allein in diesem Jahr wurden mehr als 60 Milliarden US-Dollar in über 25 Übernahmen und Kooperationen gesteckt. Mit der Akquisition von AtaiBeckley für rund 4 Milliarden US-Dollar steigt der Konzern in den Markt für Psychedelika ein. Das Hoffnungsprodukt BPL-003 soll bei therapieresistenten Depressionen zum Einsatz kommen, die Analysten trauen dem Wirkstoff einen Spitzenumsatz von bis zu 4 Milliarden US-Dollar zu.

Für 8 Milliarden US-Dollar wurde zudem Centessa übernommen, das an Mitteln gegen Schlafstörungen wie Narkolepsie forscht. Der Wirkstoff Cleminorexton befindet sich in einer wichtigen Studienphase, Ergebnisse werden für die zweite Jahreshälfte 2027 erwartet.

In den kommenden Monaten stehen weitere wichtige Daten an: Ende September werden Studienergebnisse zu einer Abnehm-Kombination vorgestellt, im Laufe des nächsten Jahres folgen Ergebnisse zu Brustkrebs- und Alzheimer-Programmen. Am 7. Dezember lädt Eli Lilly zudem zu einem Investorentag ein.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redakton

Die Eli Lilly Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,06 % und einem Kurs von 996,1EUR auf Tradegate (15. September 2026, 10:58 Uhr) gehandelt.





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