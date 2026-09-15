Lanxess Aktie mit heftigem Kursrutsch - -6,37 % - 15.09.2026

Bei Lanxess geht es heute abwärts: Die Aktie gibt um -6,37 % nach und notiert bei 13,150€. Die Talfahrt der Lanxess Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,33 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 13,150€, mit einem Minus von -6,37 %. Wie sollten sich bestehende Aktionäre jetzt verhalten?

Lanxess ist ein Spezialchemie-Konzern mit Fokus auf Additive, Zwischenprodukte, Kunststoffe und Verbraucherschutzchemikalien (u.a. Flammschutz, Wasseraufbereitung, Materialschutz). Starke Position in Nischen der Spezialchemie, aber zyklisch und energiepreisabhängig. Wichtige Wettbewerber: Evonik, Clariant, BASF, Solvay. Mögliche USPs: hohe Spezialisierung, technologische Kompetenz, fokussiertes Portfolio nach Desinvestitionen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Lanxess abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -12,80 % verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die Lanxess Aktie damit um -8,72 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,25 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Lanxess auf -20,76 %.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,68 % geändert.

Lanxess Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -8,72 % 1 Monat -6,25 % 3 Monate -12,80 % 1 Jahr -38,95 %

Informationen zur Lanxess Aktie

Stand: 15.09.2026, 09:30 Uhr

Es gibt 86 Mio. Lanxess Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,15 Mrd.EUR € wert.

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Lanxess von 18 auf 15 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Chetan Udeshi kappte am Montag seine Schätzungen für den Spezialchemiekonzern aufgrund möglichen Gegenwinds von der …

So schlagen sich die Wettbewerber von Lanxess

BASF, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,93 %. Solvay notiert im Minus, mit -0,85 %. Evonik Industries notiert im Minus, mit -3,16 %. Covestro verliert -0,17 %

Lohnt sich ein Investment in die Lanxess Aktie?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Lanxess Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Lanxess Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

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