BERNSTEIN RESEARCH stuft ASML auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 2500 Euro auf "Outperform" belassen. Die für 2028 avisierte Produktionskapazität von 110 Low-NA (LNA) EUV-Lithografiesystemen pro Jahr sei keine physische Grenze, schrieb David Dai am Dienstag nach Gesprächen mit dem Investor-Relations-Team der Niederländer auf einer Bernstein-Konferenz in London. ASML könnte auch höheren Bedarf bedienen./rob/ag/menVeröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2026 / 22:18 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2026 / 05:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,35 % und einem Kurs von 1.400EUR auf Tradegate (15. September 2026, 09:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: David Dai

Analysiertes Unternehmen: ASML

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 2500

Kursziel alt: 2500

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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