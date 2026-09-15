BERNSTEIN RESEARCH stuft ASML auf 'Outperform'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 2500 Euro auf "Outperform" belassen. Die für 2028 avisierte Produktionskapazität von 110 Low-NA (LNA) EUV-Lithografiesystemen pro Jahr sei keine physische Grenze, schrieb David Dai am Dienstag nach Gesprächen mit dem Investor-Relations-Team der Niederländer auf einer Bernstein-Konferenz in London. ASML könnte auch höheren Bedarf bedienen./rob/ag/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2026 / 22:18 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2026 / 22:18 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,35 % und einem Kurs von 1.400EUR auf Tradegate (15. September 2026, 09:29 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: David Dai
Analysiertes Unternehmen: ASML
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 2500
Kursziel alt: 2500
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: David Dai
Analysiertes Unternehmen: ASML
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 2500
Kursziel alt: 2500
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte