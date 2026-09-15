BERENBERG stuft ASTRAZENECA auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Astrazeneca von 16000 auf 15000 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Luisa Hector lobte am Montag die disziplinierte, breit aufgestellte Forschung der Briten. Die aktuelle Berenberg-Analyse der Pharmabranche hinsichtlich der Rendite auf die Forschungsinvestitionen (RORI) habe für die aktuelle Pipeline von Astrazeneca eine Rendite von 13 Prozent ergeben. Diese überdurchschnittliche Rentabilität komme zusammen mit Wachstum auf Top-Niveau und einer attraktiven Bewertung. Den Kapitalwert (NPV) je Aktie passte Hector an jüngste Forschungsergebnisse an./rob/ag/menVeröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2026 / 17:07 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 141,9EUR auf Tradegate (15. September 2026, 09:35 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Luisa Hector

Analysiertes Unternehmen: ASTRAZENECA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 150

Kursziel alt: 160

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



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