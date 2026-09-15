BERENBERG stuft ASTRAZENECA auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Astrazeneca von 16000 auf 15000 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Luisa Hector lobte am Montag die disziplinierte, breit aufgestellte Forschung der Briten. Die aktuelle Berenberg-Analyse der Pharmabranche hinsichtlich der Rendite auf die Forschungsinvestitionen (RORI) habe für die aktuelle Pipeline von Astrazeneca eine Rendite von 13 Prozent ergeben. Diese überdurchschnittliche Rentabilität komme zusammen mit Wachstum auf Top-Niveau und einer attraktiven Bewertung. Den Kapitalwert (NPV) je Aktie passte Hector an jüngste Forschungsergebnisse an./rob/ag/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2026 / 17:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2026 / 17:07 / GMT
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Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 141,9EUR auf Tradegate (15. September 2026, 09:35 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Luisa Hector
Analysiertes Unternehmen: ASTRAZENECA
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 150
Kursziel alt: 160
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Luisa Hector
Analysiertes Unternehmen: ASTRAZENECA
Aktieneinstufung neu: positiv
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Währung: GBP
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