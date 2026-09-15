European Space Ventures AG plant Anleihe für Europas New-Space-Boom
Mit dem „European Space Bond“ öffnet die European Space Ventures AG privaten Anlegern die Tür zu Europas wachsendem New-Space-Ökosystem – von Hightech-Zulieferern bis zu Rohstoffen im All.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Die European Space Ventures AG (ESV) plant die Ausgabe des „European Space Bond“, um in Unternehmen entlang der europäischen New-Space-Wertschöpfungskette zu investieren.
- ESV will Anlegern insbesondere Zugang zu aussichtsreichen, nicht börsennotierten Raumfahrtunternehmen ermöglichen; ergänzend sind Investitionen in börsennotierte Firmen vorgesehen.
- Die Gründer Simon Drake und Kevin Mac Gowan verfügen über mehr als zehn Jahre Erfahrung im internationalen Space-Ökosystem und gründeten 2014 die Space Ventures Investors Ltd.
- Als Wachstumsmarkt nennt ESV steigende öffentliche und militärische Investitionen, darunter 35 Mrd. Euro für deutsche Weltraumfähigkeiten sowie umfangreiche ESA-, EU- und IRIS²-Programme.
- Die Investmentstrategie umfasst drei Bereiche: „Space Fortress Europe“ für Sicherheit und Souveränität, die „Strategic Space Value Chain“ für Raumfahrttechnologien und Zulieferer sowie „Space Resources“ für Rohstoffe und Energieinfrastruktur im All.
- Der European Space Bond soll den Start weiterer Investmentangebote bilden; perspektivisch plant ESV einen Börsengang. Ein öffentliches Angebot darf erst nach Veröffentlichung eines Wertpapierinformationsblatts (WIB) erfolgen.
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