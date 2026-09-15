🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsUnternehmensnachrichtenvorwärtsNachricht
    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare

    European Space Ventures AG plant Anleihe für Europas New-Space-Boom

    Mit dem „European Space Bond“ öffnet die European Space Ventures AG privaten Anlegern die Tür zu Europas wachsendem New-Space-Ökosystem – von Hightech-Zulieferern bis zu Rohstoffen im All.

    European Space Ventures AG plant Anleihe für Europas New-Space-Boom
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Die European Space Ventures AG (ESV) plant die Ausgabe des „European Space Bond“, um in Unternehmen entlang der europäischen New-Space-Wertschöpfungskette zu investieren.
    • ESV will Anlegern insbesondere Zugang zu aussichtsreichen, nicht börsennotierten Raumfahrtunternehmen ermöglichen; ergänzend sind Investitionen in börsennotierte Firmen vorgesehen.
    • Die Gründer Simon Drake und Kevin Mac Gowan verfügen über mehr als zehn Jahre Erfahrung im internationalen Space-Ökosystem und gründeten 2014 die Space Ventures Investors Ltd.
    • Als Wachstumsmarkt nennt ESV steigende öffentliche und militärische Investitionen, darunter 35 Mrd. Euro für deutsche Weltraumfähigkeiten sowie umfangreiche ESA-, EU- und IRIS²-Programme.
    • Die Investmentstrategie umfasst drei Bereiche: „Space Fortress Europe“ für Sicherheit und Souveränität, die „Strategic Space Value Chain“ für Raumfahrttechnologien und Zulieferer sowie „Space Resources“ für Rohstoffe und Energieinfrastruktur im All.
    • Der European Space Bond soll den Start weiterer Investmentangebote bilden; perspektivisch plant ESV einen Börsengang. Ein öffentliches Angebot darf erst nach Veröffentlichung eines Wertpapierinformationsblatts (WIB) erfolgen.



    Geschenk Prämie Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.




    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    European Space Ventures AG plant Anleihe für Europas New-Space-Boom Mit dem „European Space Bond“ öffnet die European Space Ventures AG privaten Anlegern die Tür zu Europas wachsendem New-Space-Ökosystem – von Hightech-Zulieferern bis zu Rohstoffen im All.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     