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    Tradingchance

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    Daimler Truck-(Turbo)-Calls mit gehebelten Chancen

    Mit Long-Hebelprodukten können Anleger bereits dann hohe Renditen erwirtschaften, wenn die Aktie zumindest wieder auf 48 Euro zulegen kann.

    Die Daimler Truck-Aktie (ISIN: DE000DTR0CK8) brach Ende Juli 2026 aus ihrer seit Monaten beibehaltenen Handelsspanne zwischen 40 und 45 Euro nach oben hin aus und verzeichnete am 3.8.26 bei 50,08 Euro ein neues Jahreshoch. Danach bröckelte der Aktienkurs wieder ab. Derzeit wird die Daimler Truck-Aktie mit 43,30 Euro wieder in der vor dem kurzfristigen Kursanstieg beibehaltenen Tradingrange gehandelt.

    Wegen der im Vergleich zu US-Mitbewerbern günstigen Bewertung der Daimler Truck-Aktie und der generellen Erholung des US-Nutzfahrzeugmarktes bekräftigten die Experten von RBC Capital Markets mit einem von 58 auf 63 Euro angehobenen Kursziel ihre Kaufempfehlung für die Aktie. Mit Long-Hebelprodukten können Anleger bereits dann hohe Renditen erwirtschaften, wenn die Aktie zumindest wieder auf 48 Euro zulegen kann.

    Call-Optionsschein mit Basispreis bei 45 Euro 

    Der SG-Call-Optionsschein auf die Daimler Truck-Aktie mit Basispreis bei 45 Euro, Bewertungstag 18.12.26, BV 0,1, ISIN: DE000FA0YR05, wurde beim Aktienkurs von 43,30 Euro mit 0,23 – 0,24 Euro gehandelt.

    Gelingt der Daimler Truck-Aktie in spätestens einem Monat der Anstieg auf 48 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,46 Euro (+92 Prozent) steigern.

    Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 38,945 Euro  

    Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Daimler Truck-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 38,945 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MN60UM0, wurde beim Aktienkurs von 43,30 Euro mit 0,44 – 0,45 Euro taxiert.

    Kann die Daimler Truck-Aktie in absehbarer Zeit auf 48 Euro zulegen, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 0,90 Euro (+100 Prozent) erhöhen.

    Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 37,677 Euro  

    Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Daimler Truck-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 37,677 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UQ6RDH5, wurde beim Aktienkurs von 43,30 Euro mit 0,57 – 0,58 Euro quotiert.

    Bei einem Kursanstieg der Daimler Truck-Aktie auf 48 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,03 Euro (+78 Prozent) steigern.

    Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Daimler Truck-Aktien oder von Hebelprodukten auf Daimler Truck-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.






    Autor
    Walter Kozubek
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    Walter Kozubek ist Fachbuchautor* sowie Herausgeber des ZertifikateReports und HebelprodukteReports. Die kostenlosen PDF-Newsletter erscheinen wöchentlich. Weitere Infos: www.zertifikatereport.de und www.hebelprodukte.de. *Werbelink

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    Verfasst von Walter Kozubek
    Tradingchance Daimler Truck-(Turbo)-Calls mit gehebelten Chancen Angehobenes Kursziel
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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