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    Ihre wichtigsten Termine

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    Salesforce, On Semiconductor sowie 40-jähriges Hexal AG Jubiläum heute im Fokus!

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Ihre wichtigsten Termine - Salesforce, On Semiconductor sowie 40-jähriges Hexal AG Jubiläum heute im Fokus!
    Foto: © Copyright 2024 Salesforce, inc

    Untermehmenstermine

    11:00 Uhr, Deutschland: Fest zum 40-jährigen Bestehen der Hexal AG mit Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Landtagspräsidentin Ilse Aigner
    USA: Salesforce, Investor Day
    USA: On Semiconductor, Financial Analyst Day

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    Konjunkturdaten

    01:50 Uhr, Japan: Handelsbilanz 8/26
    08:00 Uhr, Großbritannien: Erzeugerpreise 8/26
    08:00 Uhr, Großbritannien: Verbraucherpreise 8/26
    10:00 Uhr, Italien: Verbraucherpreise 8/26 (2. Schätzung)
    11:00 Uhr, EU: Arbeitskosten Q2/26 (2. Schätzung)
    11:00 Uhr, EU: Industrieproduktion 7/26
    13:00 Uhr, USA: MBA Hypothekenanträge
    14:30 Uhr, USA: Einzelhandelsumsatz 8/26
    14:30 Uhr, USA: Export- und Importpreise 8/26
    16:00 Uhr, USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index
    16:00 Uhr, USA: Lagerbestände 7/26
    20:00 Uhr, USA: Notenbank-Entscheidung


    Wirtschafts- und Börsentermine vom Mittwoch, 16.09.2026

    ZeitLandRelev.Termin
    01:50JapanJPNGesamtwarenhandelsbilanz
    01:50JapanJPNAdjusted Merchandise Trade Balance
    01:50JapanJPNExporte (Jahr)
    01:50JapanJPNImporte (Jahr)
    08:00GroßbritannienGBRVerbraucherpreisindex (Jahr)
    08:00GroßbritannienGBRErzeugerpreisindex - Kernrate Output n.s.a. (Jahr)
    08:00GroßbritannienGBRConsumer Price Index (MoM)
    08:00GroßbritannienGBRRetail Price Index (MoM)
    08:00GroßbritannienGBRRetail Price Index (YoY)
    08:00GroßbritannienGBRKern-Verbraucherpreisindex (Jahr)
    08:00GroßbritannienGBRErzeugerpreisindex - Output (Monat) n.s.a
    08:00GroßbritannienGBRErzeugerpreisindex - Kernrate Output n.s.a. (Monat)
    08:00GroßbritannienGBRErzeugerpreisindex - Output n.s.a (Jahr)
    10:00ItalienITAConsumer Price Index (YoY)
    10:00ItalienITAVerbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr )
    11:00Euro ZoneEURIndustrieproduktion s.a. (Monat)
    14:15Euro ZoneEUREZB-Mitglied Vujcic spricht
    14:30USAUSARetail Sales (MoM)
    14:30USAUSAKontrollgruppe der Einzelhandelsumsätze
    14:30USAUSARetail Sales ex Autos (MoM)
    15:00Euro ZoneEUREZB-Mitglied Elderson spricht
    19:00Euro ZoneEUREZB-Präsidentin Lagarde spricht
    19:30KanadaCANBoC Summary of Deliberations
    20:00USAUSAInterest Rate Projections - 1st year
    20:00USAUSAFOMC Economic Projections
    20:00USAUSAFed Interest Rate Decision
    20:00USAUSAFed Monetary Policy Statement
    20:00USAUSAInterest Rate Projections - Longer
    20:00USAUSAInterest Rate Projections - Current
    20:00USAUSAInterest Rate Projections - 3rd year
    20:00USAUSAInterest Rate Projections - 2nd year
    20:30USAUSAFOMC Press Conference
    alle Termine anzeigen »


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