Ihre wichtigsten Termine
Salesforce, On Semiconductor sowie 40-jähriges Hexal AG Jubiläum heute im Fokus!
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Untermehmenstermine
11:00 Uhr, Deutschland: Fest zum 40-jährigen Bestehen der Hexal AG mit Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Landtagspräsidentin Ilse Aigner
USA: Salesforce, Investor Day
USA: On Semiconductor, Financial Analyst Day
→ Aktion entdecken
Konjunkturdaten
01:50 Uhr, Japan: Handelsbilanz 8/26
08:00 Uhr, Großbritannien: Erzeugerpreise 8/26
08:00 Uhr, Großbritannien: Verbraucherpreise 8/26
10:00 Uhr, Italien: Verbraucherpreise 8/26 (2. Schätzung)
11:00 Uhr, EU: Arbeitskosten Q2/26 (2. Schätzung)
11:00 Uhr, EU: Industrieproduktion 7/26
13:00 Uhr, USA: MBA Hypothekenanträge
14:30 Uhr, USA: Einzelhandelsumsatz 8/26
14:30 Uhr, USA: Export- und Importpreise 8/26
16:00 Uhr, USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index
16:00 Uhr, USA: Lagerbestände 7/26
20:00 Uhr, USA: Notenbank-Entscheidung
Wirtschafts- und Börsentermine vom Mittwoch, 16.09.2026
Zeit Land Relev. Termin 01:50 JPN Gesamtwarenhandelsbilanz 01:50 JPN Adjusted Merchandise Trade Balance 01:50 JPN Exporte (Jahr) 01:50 JPN Importe (Jahr) 08:00 GBR Verbraucherpreisindex (Jahr) 08:00 GBR Erzeugerpreisindex - Kernrate Output n.s.a. (Jahr) 08:00 GBR Consumer Price Index (MoM) 08:00 GBR Retail Price Index (MoM) 08:00 GBR Retail Price Index (YoY) 08:00 GBR Kern-Verbraucherpreisindex (Jahr) 08:00 GBR Erzeugerpreisindex - Output (Monat) n.s.a 08:00 GBR Erzeugerpreisindex - Kernrate Output n.s.a. (Monat) 08:00 GBR Erzeugerpreisindex - Output n.s.a (Jahr) 10:00 ITA Consumer Price Index (YoY) 10:00 ITA Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr ) 11:00 EUR Industrieproduktion s.a. (Monat) 14:15 EUR EZB-Mitglied Vujcic spricht 14:30 USA Retail Sales (MoM) 14:30 USA Kontrollgruppe der Einzelhandelsumsätze 14:30 USA Retail Sales ex Autos (MoM) 15:00 EUR EZB-Mitglied Elderson spricht 19:00 EUR EZB-Präsidentin Lagarde spricht 19:30 CAN BoC Summary of Deliberations 20:00 USA Interest Rate Projections - 1st year 20:00 USA FOMC Economic Projections 20:00 USA Fed Interest Rate Decision 20:00 USA Fed Monetary Policy Statement 20:00 USA Interest Rate Projections - Longer 20:00 USA Interest Rate Projections - Current 20:00 USA Interest Rate Projections - 3rd year 20:00 USA Interest Rate Projections - 2nd year 20:30 USA FOMC Press Conference
Webinare
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