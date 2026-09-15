Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 15.09. - SE 30 schwach -1,59 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.
Der DAX bewegt sich bei 25.230,01 PKT und fällt um -1,15 %.
Top-Werte: Rheinmetall +1,73 %, MTU Aero Engines +0,79 %, Fresenius Medical Care +0,64 %
Flop-Werte: Deutsche Bank -3,16 %, Vonovia -2,29 %, SAP -2,28 %
Der MDAX bewegt sich bei 30.829,32 PKT und fällt um -1,01 %.
Top-Werte: HENSOLDT +1,06 %, SILTRONIC AG +0,70 %, Bilfinger +0,44 %
Flop-Werte: Lanxess -5,91 %, DWS Group -4,98 %, Evonik Industries -2,67 %
Der TecDAX steht aktuell (09:59:27) bei 3.938,23 PKT und fällt um -1,04 %.
Top-Werte: HENSOLDT +1,06 %, SILTRONIC AG +0,70 %, CANCOM SE +0,66 %
Flop-Werte: Evotec -2,39 %, SAP -2,28 %, Nemetschek -2,02 %
Der Eurozone 50 steht bei 6.206,06 PKT und verliert bisher -1,06 %.
Top-Werte: ASML Holding +2,09 %, Rheinmetall +1,73 %, ENI +0,69 %
Flop-Werte: Deutsche Bank -3,16 %, Wolters Kluwer -2,76 %, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton -2,62 %
Der AT 20 steht aktuell (09:59:16) bei 6.702,83 PKT und fällt um -1,16 %.
Top-Werte: Verbund Akt.(A) +0,34 %, voestalpine +0,21 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment +0,17 %
Flop-Werte: Erste Group Bank -2,62 %, BAWAG Group -1,99 %
Der CH 20 steht bei 13.701,20 PKT und verliert bisher -1,21 %.
Top-Werte: Swiss Re +0,20 %, Novartis +0,14 %, Zurich Insurance Group +0,14 %
Flop-Werte: UBS Group -4,83 %, Partners Group Holding -3,77 %
Der FR 40 steht aktuell (09:59:21) bei 8.045,72 PKT und fällt um -1,12 %.
Top-Werte: Thales +2,04 %, TotalEnergies +0,62 %, Eurofins Scientific +0,58 %
Flop-Werte: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton -2,62 %, Hermes International -2,43 %, Dassault Systemes -2,38 %
Der SE 30 steht aktuell (09:53:25) bei 3.189,74 PKT und fällt um -1,59 %.
Top-Werte: SSAB Registered (A) +0,70 %, AstraZeneca -0,25 %, ABB -0,46 %
Flop-Werte: Volvo Registered (B) -2,10 %, Assa Abloy Registered (B) -1,80 %
Der FTSE Athex 20 steht aktuell (09:59:21) bei 6.865,00 PKT und steigt um +0,07 %.
Top-Werte: Viohalco +0,19 %, Public Power +0,08 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development +0,08 %
Flop-Werte: Athens Water Supply and Sewerage Company -2,83 %, Jumbo -2,58 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries -1,75 %
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