Ihre wichtigsten Termine
Intuit, Bechtle, Wacker Chemie, Next, Kontron und DHL mit spannenden Updates!
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Untermehmenstermine
08:00 Uhr, Großbritannien: Next, Halbjahreszahlen
10:00 Uhr, Österreich: Kontron, Kapitalmarkttag zur Strategie 2030
15:00 Uhr, Deutschland: Eröffnung einer neuen Gigawatt Factory von SMA Solar mit Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD)
16:00 Uhr, Deutschland: DHL, Kapitalmarkttag in London
17:00 Uhr, USA: Intuit, Investor Day
Deutschland: Bechtle, Kapitalmarkttag
Deutschland: Wacker Chemie, Kapitalmarkttag
Niederlande: Argenx, außerordentliche Hauptversammlung
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Konjunkturdaten
11:00 Uhr, EU: Verbraucherpreise 8/26 (2. Schätzung)
13:00 Uhr, Großbritannien: Notenbank-Entscheidung
14:30 Uhr, USA: Baubeginne und Baugenehmigungen 8/26
14:30 Uhr, USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe
16:00 Uhr, USA: Hausverkäufe 8/26
Wirtschafts- und Börsentermine vom Donnerstag, 17.09.2026
Zeit Land Relev. Termin 09:00 EUR EZB-Mitglied Lane spricht 11:00 EUR Kern-Verbraucherpreisindex (HVPI) (Monat) 11:00 EUR Harmonized Index of Consumer Prices (MoM) 11:00 EUR Kern-Verbraucherpreisindex (HVPI) (Jahr) 13:00 GBR BoE MPC Vote Rate Hike 13:00 GBR BoE MPC Abstimmung für Senkung der Zinsen 13:00 GBR Sitzungsprotokoll der BoE 13:00 GBR BoE MPC Abstimmung für unveränderten Zins 13:00 GBR BoE Interest Rate Decision 13:00 GBR BoE Monetary Policy Summary 14:30 USA Philadelphia Fed Manufacturing Survey 14:30 USA Initial Jobless Claims
Webinare
|Zeit
|Thema
|08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|14:00
|Webinar
|WH SelfInvest: 💡 Kostenfreies Webinar: Aktien im Fokus – Momentum-Highlights (KI, Nasdaq 100 & Short Selling Aktien)
|18.09. 08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|18.09. 12:30
|Webinar
|WH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
|18.09. 18:00
|Webinar
|WH SelfInvest: Aus Vermögen wird Einkommen (Serie, Teil 4)
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