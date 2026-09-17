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    Ihre wichtigsten Termine

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    Intuit, Bechtle, Wacker Chemie, Next, Kontron und DHL mit spannenden Updates!

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Ihre wichtigsten Termine - Intuit, Bechtle, Wacker Chemie, Next, Kontron und DHL mit spannenden Updates!
    Foto: picture alliance / Peter Kneffel - picture alliance / Peter Kneffel

    Untermehmenstermine

    08:00 Uhr, Großbritannien: Next, Halbjahreszahlen
    10:00 Uhr, Österreich: Kontron, Kapitalmarkttag zur Strategie 2030
    15:00 Uhr, Deutschland: Eröffnung einer neuen Gigawatt Factory von SMA Solar mit Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD)
    16:00 Uhr, Deutschland: DHL, Kapitalmarkttag in London
    17:00 Uhr, USA: Intuit, Investor Day
    Deutschland: Bechtle, Kapitalmarkttag
    Deutschland: Wacker Chemie, Kapitalmarkttag
    Niederlande: Argenx, außerordentliche Hauptversammlung

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    Konjunkturdaten

    11:00 Uhr, EU: Verbraucherpreise 8/26 (2. Schätzung)
    13:00 Uhr, Großbritannien: Notenbank-Entscheidung
    14:30 Uhr, USA: Baubeginne und Baugenehmigungen 8/26
    14:30 Uhr, USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe
    16:00 Uhr, USA: Hausverkäufe 8/26


    Wirtschafts- und Börsentermine vom Donnerstag, 17.09.2026

    ZeitLandRelev.Termin
    09:00Euro ZoneEUREZB-Mitglied Lane spricht
    11:00Euro ZoneEURKern-Verbraucherpreisindex (HVPI) (Monat)
    11:00Euro ZoneEURHarmonized Index of Consumer Prices (MoM)
    11:00Euro ZoneEURKern-Verbraucherpreisindex (HVPI) (Jahr)
    13:00GroßbritannienGBRBoE MPC Vote Rate Hike
    13:00GroßbritannienGBRBoE MPC Abstimmung für Senkung der Zinsen
    13:00GroßbritannienGBRSitzungsprotokoll der BoE
    13:00GroßbritannienGBRBoE MPC Abstimmung für unveränderten Zins
    13:00GroßbritannienGBRBoE Interest Rate Decision
    13:00GroßbritannienGBRBoE Monetary Policy Summary
    14:30USAUSAPhiladelphia Fed Manufacturing Survey
    14:30USAUSAInitial Jobless Claims
    alle Termine anzeigen »


    Webinare

    ZeitThema
    08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    14:00 WebinarWH SelfInvest: 💡 Kostenfreies Webinar: Aktien im Fokus – Momentum-Highlights (KI, Nasdaq 100 & Short Selling Aktien)
    18.09. 08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    18.09. 12:30 WebinarWH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
    18.09. 18:00 WebinarWH SelfInvest: Aus Vermögen wird Einkommen (Serie, Teil 4)
    alle Webinare anzeigen »

     

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