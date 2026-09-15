Broadcom-CEO hält trotz KI-Debatte an Wachstumszielen fest

Im Gespräch mit CNBC wies Tan Befürchtungen zurück, wonach ein langsameres Entwicklungstempo bei führenden KI-Modellen die Nachfrage nach Broadcoms Chips erheblich belasten könnte. Der Konzern sehe weiterhin eine starke und nachhaltige Nachfrage nach Recheninfrastruktur – sowohl für die Entwicklung leistungsfähiger KI-Modelle als auch für deren praktische Nutzung.

Broadcom-Chef Hock Tan lässt sich von der jüngsten Debatte über eine mögliche Verlangsamung der KI-Entwicklung nicht beirren. Trotz wachsender Vorsicht in der Branche und eines deutlichen Ausverkaufs bei Halbleiteraktien hält der Konzern an seinen ambitionierten langfristigen Zielen für das KI-Geschäft fest.

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Broadcom hält an 230-Milliarden-Dollar-Prognose fest

Broadcom hatte Anfang September für das Geschäftsjahr 2027 KI-Halbleiterumsätze von 115 Milliarden US-Dollar in Aussicht gestellt. 2028 sollen diese nochmals auf rund 230 Milliarden US-Dollar steigen. Trotz der jüngsten Debatte über eine mögliche Verlangsamung der KI-Entwicklung hält Broadcom uneingeschränkt an seinen langfristigen Wachstumszielen fest.

Anthropic löst Nervosität an der Börse aus

Auslöser der jüngsten Verunsicherung waren Aussagen von Anthropic-Chef Dario Amodei. Er sprach sich für eine kontrolliertere Entwicklung immer leistungsfähigerer KI-Modelle aus. Unterstützung für eine bewusstere Entwicklungsgeschwindigkeit kam unter anderem von OpenAI-Chef Sam Altman und Elon Musk.

An der Börse wurden die Aussagen unmittelbar als mögliches Warnsignal für die milliardenschweren Investitionen in KI-Rechenzentren interpretiert.

Die Broadcom-Aktie verlor deswegen zuletzt 4,77 Prozent und schloss bei 344,72 US-Dollar. Weitere Halbleiterunternehmen gaben sogar weit mehr nach. Auch Anbieter von Rechenzentrumskomponenten gerieten unter Verkaufsdruck.

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KI-Nutzung bleibt wichtiger Wachstumstreiber

Tan zeigte sich besonders zuversichtlich, dass die Nachfrage nach Rechenleistung auch bei einer langsameren Entwicklung neuer KI-Modelle hoch bleiben wird. Entscheidend sei vor allem die zunehmende Nutzung bestehender KI-Anwendungen im Alltag und in Unternehmen.

Damit könnte sich die zentrale Investmentthese im KI-Sektor zunehmend vom Training neuer Modelle hin zur breiten kommerziellen Nutzung bereits entwickelter KI-Systeme verschieben.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Broadcom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,12 % und einem Kurs von 297,9EUR auf Tradegate (15. September 2026, 10:17 Uhr) gehandelt.





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