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    KI-Sorgen prallen ab

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    Broadcom-CEO hält trotz KI-Debatte an Wachstumszielen fest

    Broadcom bestätigt trotz Sorgen über eine langsamere KI-Entwicklung seine Umsatzziele. CEO Hock Tan sieht die Nachfrage nach KI-Chips weiter stark.

    Für Sie zusammengefasst
    • Broadcom hält trotz KI-Sorgen an Umsatzzielen fest
    • KI-Nutzung bleibt zentraler Wachstumstreiber
    • Börse reagiert nervös auf mögliche KI-Verlangsamung
    • Report: KI braucht Strom
    KI-Sorgen prallen ab - Broadcom-CEO hält trotz KI-Debatte an Wachstumszielen fest
    Foto: Dall-E

    Broadcom-Chef Hock Tan lässt sich von der jüngsten Debatte über eine mögliche Verlangsamung der KI-Entwicklung nicht beirren. Trotz wachsender Vorsicht in der Branche und eines deutlichen Ausverkaufs bei Halbleiteraktien hält der Konzern an seinen ambitionierten langfristigen Zielen für das KI-Geschäft fest.

    Im Gespräch mit CNBC wies Tan Befürchtungen zurück, wonach ein langsameres Entwicklungstempo bei führenden KI-Modellen die Nachfrage nach Broadcoms Chips erheblich belasten könnte. Der Konzern sehe weiterhin eine starke und nachhaltige Nachfrage nach Recheninfrastruktur – sowohl für die Entwicklung leistungsfähiger KI-Modelle als auch für deren praktische Nutzung.

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    Broadcom hält an 230-Milliarden-Dollar-Prognose fest

    Broadcom hatte Anfang September für das Geschäftsjahr 2027 KI-Halbleiterumsätze von 115 Milliarden US-Dollar in Aussicht gestellt. 2028 sollen diese nochmals auf rund 230 Milliarden US-Dollar steigen. Trotz der jüngsten Debatte über eine mögliche Verlangsamung der KI-Entwicklung hält Broadcom uneingeschränkt an seinen langfristigen Wachstumszielen fest.

    Anthropic löst Nervosität an der Börse aus

    Auslöser der jüngsten Verunsicherung waren Aussagen von Anthropic-Chef Dario Amodei. Er sprach sich für eine kontrolliertere Entwicklung immer leistungsfähigerer KI-Modelle aus. Unterstützung für eine bewusstere Entwicklungsgeschwindigkeit kam unter anderem von OpenAI-Chef Sam Altman und Elon Musk.

    An der Börse wurden die Aussagen unmittelbar als mögliches Warnsignal für die milliardenschweren Investitionen in KI-Rechenzentren interpretiert.

    Die Broadcom-Aktie verlor deswegen zuletzt 4,77 Prozent und schloss bei 344,72 US-Dollar. Weitere Halbleiterunternehmen gaben sogar weit mehr nach. Auch Anbieter von Rechenzentrumskomponenten gerieten unter Verkaufsdruck.

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    KI-Nutzung bleibt wichtiger Wachstumstreiber

    Tan zeigte sich besonders zuversichtlich, dass die Nachfrage nach Rechenleistung auch bei einer langsameren Entwicklung neuer KI-Modelle hoch bleiben wird. Entscheidend sei vor allem die zunehmende Nutzung bestehender KI-Anwendungen im Alltag und in Unternehmen.

    Damit könnte sich die zentrale Investmentthese im KI-Sektor zunehmend vom Training neuer Modelle hin zur breiten kommerziellen Nutzung bereits entwickelter KI-Systeme verschieben.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Broadcom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,12 % und einem Kurs von 297,9EUR auf Tradegate (15. September 2026, 10:17 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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