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    Milliarden Daten, neue Modelle

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    TotalEnergies holt sich Europas KI-Hoffnung ins Boot

    TotalEnergies investiert über 100 Millionen Euro in den KI-Deal mit Mistral. Die Technologie soll die Suche und Entwicklung von Öl- und Gasfeldern verändern.

    Für Sie zusammengefasst
    • TotalEnergies investiert über 100 Millionen Euro
    • Mistral entwickelt KI-Modelle für Geowissenschaften
    • Ein Labor soll Europas KI-Ökosystem stärken
    • Report: KI braucht Strom
    Milliarden Daten, neue Modelle - TotalEnergies holt sich Europas KI-Hoffnung ins Boot
    Foto: Fabian Sommer - dpa

    TotalEnergies will künstliche Intelligenz künftig noch stärker für die Suche und Entwicklung von Öl- und Gasvorkommen einsetzen. Dafür hat der französische Energiekonzern eine dreijährige Kooperation mit dem europäischen KI-Spezialisten Mistral vereinbart. Das gemeinsame Programm umfasst Investitionen von mehr als 100 Millionen Euro.

    Im Mittelpunkt stehen neue KI-Modelle, die speziell auf die Anforderungen der Geowissenschaften und Lagerstättenplanung zugeschnitten sind. TotalEnergies will dafür eine enorme Datenbasis mit dem Wissen seiner Experten verbinden. Nach Angaben des Konzerns stehen dafür Daten im Umfang von fast 10 Petaflops sowie das über fast 100 Jahre aufgebaute Know-how in der Geowissenschaft und Lagerstättenentwicklung zur Verfügung.

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    Die Technologie soll große Mengen komplexer Untergrunddaten analysieren und daraus unterschiedliche Szenarien für die Erschließung neuer Vorkommen ableiten. Auch bestehende Projekte könnten damit effizienter betrieben und ihre Lebensdauer verlängert werden.

    Gemeinsames KI-Labor geplant

    Dafür wollen TotalEnergies und Mistral ein gemeinsames wissenschaftliches Labor aufbauen. Dort sollen die Experten des Energiekonzerns ihr Wissen über den Untergrund mit den technologischen Fähigkeiten des französischen KI-Unternehmens verbinden.

    TotalEnergies sieht darin zugleich einen strategischen Schritt beim Aufbau eines eigenen europäischen KI-Ökosystems. Der Konzern will proprietäre Modelle entwickeln und dabei sensible Daten innerhalb einer europäischen digitalen Infrastruktur halten.

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    "Die Exploration und die Lagerstättenplanung gehören zu den Bereichen, in denen künstliche Intelligenz den größten Mehrwert für unsere Aktivitäten schaffen kann", erklärte TotalEnergies-Chef Patrick Pouyanné. Durch die Kombination aus Geowissenschaftsdaten, Expertenwissen und den Fähigkeiten von Mistral sollen Werkzeuge entstehen, die auch bei besonders komplexen Analysen und Entscheidungen unterstützen.

    Mistral-Chef Arthur Mensch bezeichnete die Kooperation als nächsten Schritt der bisherigen Zusammenarbeit. Das Projekt zeige, dass moderne KI auch komplexe industrielle Prozesse unterstützen könne. Gleichzeitig könnten Unternehmen maßgeschneiderte Modelle einsetzen und dabei ihre geistigen Eigentumsrechte schützen.

    Für TotalEnergies ist die Partnerschaft damit mehr als ein weiteres KI-Projekt: Der Konzern will künstliche Intelligenz direkt in einen der kapitalintensivsten Bereiche seines Geschäfts integrieren.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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