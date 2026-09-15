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    AKTIEN IM FOKUS

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    Schwaches Chemie-Sektorumfeld - Evonik von Abstufung belastet

    Für Sie zusammengefasst
    • Europas Chemieindex setzt seine Talfahrt fort
    • Lanxess fällt über sechs Prozent auf ein neues Tief
    • Evonik wird wegen Methioninrisiken herabgestuft
    AKTIEN IM FOKUS - Schwaches Chemie-Sektorumfeld - Evonik von Abstufung belastet
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Im europäischen Chemiesektor nimmt der schwache September am Dienstag weiter seinen Lauf. War der europäische Branchenindex zum Monatsbeginn wegen einer Sonderkonjunktur im Zuge des Nahost-Konflikts noch auf einem Hoch seit März 2025 angekommen, setzte er seine Talfahrt der vergangenen zwei Wochen nun mit einem Abschlag von 1,3 Prozent fort.

    Unter den deutschen Werten erwischte es Lanxess besonders deutlich mit mehr als sechs Prozent Minus. Sie erreichten nahe der 13-Euro-Marke ein Tief seit März. Außerdem fielen die Aktien von BASF , Brenntag und Wacker Chemie im Größenbereich von zwei bis 2,5 Prozent. Der Evonik-Kurs sackte nach einer Abstufung durch die US-Bank Morgan Stanley um 2,7 Prozent ab.

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    Die Stimmen zum Sektor werden derzeit rauer: JPMorgan reduzierte das Kursziel für Lanxess wegen drohenden Gegenwinds von der Energiekostenseite. Für Evonik senkte Lisa De Neve von Morgan Stanley ihr Votum von "Overweight" auf "Equal-weight", was die Expertin vor allem mit der Perspektive im Tierfuttergeschäft begründete.

    Marktanteilsgewinne seien bei dem Tierfutter-Vorprodukt Methionin ehemals Teil ihrer positiven Thesen für Evonik gewesen, doch zuletzt seien die Preise dafür im wichtigen Asien-Geschäft rapide gefallen - auch bedingt durch eine verhaltene Nachfrage. Sie fürchtet, dass dies auch Auswirkungen auf andere Regionen haben wird, und sieht deshalb Risiken für die Konsensschätzungen.

    In den vergangenen Monaten hatten europäische Chemiewerte einen guten Lauf in der Annahme, dass Lieferengpässe im Zuge des Iran-Kriegs Vorteile für die Branche mit sich bringen. Wie das Ifo-Institut Ende August mitgeteilt hatte, schätzten die Unternehmen ihre aktuelle Geschäftslage im vergangenen Monat erstmals seit vier Jahren wieder positiv ein. Ifo-Wissenschaftlerin Anna Wolf sprach von einer "Sonderkonjunktur" durch Ausfälle asiatischer Lieferungen./tih/edh/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BASF Aktie

    Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,02 % und einem Kurs von 51,40 auf Tradegate (15. September 2026, 10:17 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    BASF zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1000 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 51,25EUR. Von den letzten 4 Analysten der BASF Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von -22,24 %/+16,64 % bedeutet.





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