Ihre wichtigsten Termine
Heute: Verbraucher-Updates aus Japan und Großbritannien sowie US-Konjunkturdaten
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Untermehmenstermine
11:00 Uhr, Deutschland: Verbandstag der Sparda-Banken
Konjunkturdaten
01:00 Uhr, Großbritannien: Verbrauchervertrauen 9/26
01:30 Uhr, Japan: Verbraucherpreise 8/26
08:00 Uhr, Deutschland: Erzeugerpreise 8/26
08:00 Uhr, Großbritannien: Einzelhandelsumsatz 8/26
10:00 Uhr, Italien: Leistungsbilanz 7/26
11:00 Uhr, EU: Bauproduktion 7/26
15:15 Uhr, USA: Industrieproduktion 8/26
16:00 Uhr, USA: Frühindikator 8/26
Japan: Notenbank-Entscheidung
→ Aktion entdecken
Wirtschafts- und Börsentermine vom Freitag, 18.09.2026
Zeit Land Relev. Termin 01:30 JPN Nationaler VPI ohne Frischwaren (Jahr) 01:30 JPN National CPI ex Food, Energy (YoY) 01:30 JPN Nationaler Verbraucherpreisindex (Jahr) 05:00 JPN Geldpolitische Erklärung der BoJ 05:00 JPN BoJ Interest Rate Decision 08:00 EUR Treffen der Eurogruppe 08:00 GBR Retail Sales (YoY) 08:00 GBR Retail Sales ex-Fuel (YoY) 08:00 EUR EcoFin-Treffen 08:00 DEU Producer Price Index (YoY) 08:00 GBR Retail Sales ex-Fuel (MoM) 08:00 GBR Retail Sales (MoM) 08:00 DEU Producer Price Index (MoM) 08:30 JPN BoJ Press Conference 09:30 USA Fed-Mitglied Bowman spricht 15:15 USA Industrial Production (MoM)
Webinare
|Zeit
|Thema
|08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|12:30
|Webinar
|WH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
|18:00
|Webinar
|WH SelfInvest: Aus Vermögen wird Einkommen (Serie, Teil 4)
|20.09. 18:00
|Webinar
|WH SelfInvest: Private Trader bereiten Live Ihre Handelswoche vor (mit Michael Voigt und Jochen Schmidt)
|21.09. 08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
Bleiben Sie mit wallstreetONLINE informiert!
Ihre wallstreetONLINE Redaktion aus Berlin