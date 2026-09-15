Videoausblick
Trump, Aktien: Zinsen über 5%, Diesel über 6, Öl über 100 - wann kracht es?
Für Trump und Aktien ist das ein schweres Problem - denn die weiter steigenden Kapitalmarkt-Zinsen machen Liquidität und Kredite (für Konsumenten, aber auch etwa für KI-Kredite der Hyperscaler) immer teurer!
Öl über 100 Dollar, Diesel in den USA über 6 Dollar, Zinsen über 5% (10-jährige Anleiherendite) - wann kracht es? Für Trump und Aktien ist das ein schweres Problem - denn die weiter steigenden Kapitalmarkt-Zinsen machen Liquidität und Kredite (für Konsumenten, aber auch etwa für KI-Kredite der Hyperscaler) immer teurer! Und Öl steigt weiter, nachdem die Huthis nun immer stärker Energieanlagen in Saudi-Arabien angreifen, während Trump die Schuld für den steigenden Preis für Diesel der Ukraine, nicht aber seinem Iran-Krieg zuschreibt: Trump gestern mit einer Salve von Tweets zum Thema Diesel, Öl, Iran und vor allem KI - die Aussichten für seine Partei bei den anstehenden US-Zwischenwahlen aber werden immer schlechter. Entweder Kapitalmarkt-Zinsen und Öl fallen bald - oder Aktien sind immer mehr gefährdet..
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