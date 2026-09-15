Coinbase Aktie mit deutlichem Kursrutsch - wie es jetzt weitergeht - 15.09.2026

Die Coinbase Aktie ist bisher um -4,21 % auf 158,23€ gefallen. Das sind -6,96 € weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +9,38 %, geht es heute bei der Coinbase Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Coinbase ist eine führende Krypto-Handelsplattform, die durch Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit besticht. Hauptkonkurrenten sind Binance und Kraken. Ihre Alleinstellungsmerkmale sind starke Sicherheitsprotokolle und regulatorische Konformität.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Obwohl die Coinbase Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +11,61 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Coinbase Aktie damit um +1,54 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +24,59 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Coinbase eine negative Entwicklung von -17,91 % erlebt.

Während Coinbase deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,45 %.

Coinbase Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +1,54 % 1 Monat +24,59 % 3 Monate +11,61 % 1 Jahr -41,88 %

Informationen zur Coinbase Aktie

Stand: 15.09.2026, 10:30 Uhr

Es gibt 223 Mio. Coinbase Aktien. Damit ist das Unternehmen 35,17 Mrd.EUR € wert.

Coinbase Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob sich ein Einstieg bei der Coinbase Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Coinbase Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.