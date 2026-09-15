UPPAbaby und Britax Römer bündeln ihre Kräfte, um das Erlebnis mit Babyschalen neu zu gestalten

ROCKLAND, Massachusetts, und FORT MILL, North Carolina, 15. September 2026 /PRNewswire/ -- UPPAbaby und Britax Römer gaben heute die Markteinführung des UPPAbaby x Britax Römer BABY-SAFE PRO bekannt, eines neuen Autokindersitzes, der aus der gemeinsamen Vision entstanden ist, Eltern ein durchdachtes Erlebnis zu bieten – von der ersten Fahrt nach Hause bis hin zu den alltäglichen Fahrten mit dem Baby.

Durch diese Zusammenarbeit werden sich ergänzende Fachkompetenzen vereint: Die Führungsrolle von Britax im Bereich der Sicherheit von Kindern im Auto und bei ergonomischen Innovationen wird mit dem durchdachten Designansatz von UPPAbaby, den hochwertigen Materialien und der nahtlosen Integration in das Reisesystem im neuen BABY-SAFE PRO kombiniert.

Zwei Marken mit sich ergänzenden Fachgebieten schließen sich zusammen, um das Erlebnis rund um den Kindersitz neu zu gestalten. Britax Römer bringt langjährige Expertise in den Bereichen Kindersicherheit im Straßenverkehr, Ergonomie und Innovation bei Babyschalen mit, während UPPAbaby auf zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Entwicklung hochwertiger Babyartikel für amerikanische Familien zurückblicken kann, wobei der Schwerpunkt auf durchdachtem Design, hochwertigen Materialien und nahtlosen Reisesystemen liegt. Gemeinsam bündeln die Marken ihre jeweiligen Stärken im neuen BABY-SAFE PRO, um ein noch komfortableres und praktischeres Erlebnis vom Auto bis zum Kinderwagen zu schaffen.

„Die besten Innovationen entstehen, wenn sich komplementäres Fachwissen auf der Grundlage eines gemeinsamen Verständnisses der Bedürfnisse von Familien bündelt", sagte Amy Alabaster, Chief Revenue Officer. „Wir haben uns darauf konzentriert, Produkte zu entwickeln, die den Alltag mit einem Baby reibungsloser gestalten, und Britax verfügt über außergewöhnlich fundiertes Fachwissen in den Bereichen Kindersicherheit im Straßenverkehr und Kindersitztechnik. Gemeinsam sahen wir die Chance, einen Kindersitz zu entwickeln, der diese Stärken so vereint, dass er sowohl für das Baby als auch für die Eltern wirklich durchdacht wirkt."

Auf den Komfort des Babys ausgerichtet

Das Herzstück des BABY-SAFE PRO ist die „Ergo Recline"-Funktion von Britax Römer, mit der sich die Babyschale in eine flachere, ergonomischere Position bringen lässt. Die Liegeposition ist so konzipiert, dass sie die gesunde Entwicklung der Wirbelsäule fördert und dazu beiträgt, die Atemwege des Babys frei zu halten, während sie den Eltern gleichzeitig die Flexibilität bietet, die Position des Babys während der gesamten Fahrt anzupassen. Die Neigung lässt sich schnell verstellen, unabhängig davon, ob sich der Kindersitz im Fahrzeug befindet oder außerhalb.