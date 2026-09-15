JPMORGAN stuft Axa auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Axa mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Overweight" belassen. Das höhere Gewinnsteigerungstempo decke sich mit seiner Erwartung, schrieb Farooq Hanif am Dienstag anlässlich der Ziele vom Investorentag. Die Franzosen legten aber größeres Augenmerk auf Wachstum, insbesondere in der Lebensversicherung./rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2026 / 07:22 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2026 / 07:22 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AXA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,48 % und einem Kurs von 43,17EUR auf Tradegate (15. September 2026, 10:30 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Farooq Hanif

Analysiertes Unternehmen: Axa

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 52

Kursziel alt: 52

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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