Ihre wichtigsten Termine
Frische Daten von Tui und Kingfisher sowie Eröffnung der Fachmesse WindEnergy!
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Untermehmenstermine
08:00 Uhr, Deutschland: Tui, Buchungs-Update
08:00 Uhr, Großbritannien: Kingfisher, Halbjahreszahlen
09:00 Uhr, Deutschland: Pressekonferenz zur Eröffnung der Fachmesse WindEnergy Hamburg 2026 (22. bis 25. September)
→ Aktion entdecken
Konjunkturdaten
08:00 Uhr, Deutschland: Nettostaatsverschuldung 8/26
08:45 Uhr, Frankreich: Einzelhandelsumsatz 7/26
10:00 Uhr, Spanien: Handelsbilanz 7/26
11:00 Uhr, Belgien: Index Verbrauchervertrauen 9/26
14:15 Uhr, USA: ADP-Arbeitsmarktbericht
14:30 Uhr, USA: Philadelphia Fed Dienstleistungsaktivität 9/26
16:00 Uhr, EU: Index Verbrauchervertrauen 9/26
16:00 Uhr, USA: Richmond-Herstellerindex
Wirtschafts- und Börsentermine vom Dienstag, 22.09.2026
Zeit Land Relev. Termin 10:30 EUR EZB-Mitglied Nagel spricht 14:00 EUR EZB-Präsidentin Lagarde spricht 14:15 USA ADP Employment Change 4-week average 16:00 EUR Consumer Confidence 16:05 USA FOMC Mitglied John C. Williams spricht 16:20 USA Fed-Mitglied Jefferson spricht 16:25 EUR Rede von Sleijpen der EZB 19:00 USA FOMC Mitglied Barkin spricht 21:30 EUR EZB-Mitglied Nagel spricht
Webinare
|Zeit
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|08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|15:15
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|WH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
|16:30
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|WH SelfInvest: Praktische KI-Anwendung im Trading
|18:00
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|WH SelfInvest: Cashflow an der Börse: Live Trading
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|HSBC: Aktuelle Zinslage: Folgen und Auswirkungen auf Derivate
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