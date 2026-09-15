Preis für Opec-Öl erneut gestiegen
Für Sie zusammengefasst
- Opec-Korbpreis steigt auf 123,11 Dollar je Barrel
- Preis liegt 6,51 Dollar über dem Wert vom Freitag
- Berechnung basiert auf den wichtigsten Opec-Sorten
Foto: Barbara Gindl - dpa
WIEN (dpa-AFX) - Der Preis für Rohöl der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) ist erneut gestiegen. Wie das Opec-Sekretariat am Dienstag in Wien mitteilte, betrug der Korbpreis am Montag 123,11 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Das waren 6,51 Dollar mehr als am Freitag. Die Opec berechnet diesen Preis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells./jsl/stk
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Öl (Brent) - 967740 - XC0009677409
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Öl (Brent). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
nachtwoelfchen schrieb 13.09.26, 19:09
mitdiskutieren »
mich verwundert wieso du davon ausgehst das russland auf westliche technologie angewiesen ist beim wiederaufbau der zerstörten energieinfrastruktur.
soweit ich weiß sind die chinesen was das erschließen von rohstoffen angeht auch nicht ganz schlecht. vielleicht...steckt da zu einem gewissen grad auch westliche technologie drin, das will ich nicht ausschließen. aber sie kopieren (und verbessern) inzwischen div westliche produkte. da sind sie gut drin geworden. das ist unter anderem an dem fortschritt der chninesischen autos zu erkennen. und solange russland und china gut kann, wage ich zu behaupten das der westen nur eine option ist, aber keine notwendigkeit um zerstörte infrastruktur wieder aufzubauen
Richard_Wagner schrieb 11.09.26, 23:48
mitdiskutieren »
@karo1
Die Morgenlektüre mit Fugmann hatt es gebracht, die Pressemeldungen kamen später.
Deshalb auch die saudischen Luftangriffe auf die Hutis heute, bestimmt als Vergeltung.
Der heutige Ölmarktbericht sollte etwas mehr Licht ins Dunkle bringen.
Ich gehe persönlich bei weiter hohen Raffinatpreisen, insbesondere bei Diesel, von einer Rezession aus.
Damit würde der weltweite Verbrauch auch sinken sowie den Ölpreis in Mitleidenschaft ziehen.
Link zu IEA..
nachtwoelfchen schrieb 09.09.26, 23:05
mitdiskutieren »
welche nachrichten ist die frage...
ich meine sind wir mal ehrlich. wäre die usa haushoch überlegen (was jeder angenommen hat, auch ich) dann würden sie nicht so rumeiern. sie würden alles platt bomben, mit nem besen die trümmer wegräumen und ne regierung einsetzen welche den usa gewogen ist. aber irgendwie.....korrigiert mich wnen ich irre....passiert das nicht. es mag sein.... das es ausschließlich an der fähigkeit des irans liegt die straße von hormus zu blockieren.... auf welchem weg auch immer...aber auch hier sollte man annehmen...das eine streitmacht wie die usa mit ihren modernen radaren, abfängjägern, luftabwehr-möglichkeiten.... eine sichere begleitete durchfahrt gewährleisten kann. aber davon sehe ich auch nicht so viel.
es muss auch klar sein, das die sateliten der russen und chinesen recht genau auf dieses gebeit schauen, und das diese beiden kräfte kein interesse daran haben das ihr kumpel iran sang und klanglos untergeht. inwieweit diese beiden staaten helfen.... durch aufklärung, durch lieferung von baugruppen welche zivil oder militärisch genutzt werden können...oder direktem kriegsgerät...lass ich mal offen. aber es wäre ein wenig naiv anzunehmen das andere großmächte dem agressiven verhalten der usa tatenlos zugucken wenn sie die situation auch nutzen können den usa ein wenig sand ins getriebe zu streuen und erfahrung zu sammeln. das ganze nennt sich dann geopolitik.
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen