Ihre wichtigsten Termine
Meta, McDonald's, Bosch, Adidas und KWS Saat stehen heute im Fokus der Analysten
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Untermehmenstermine
07:00 Uhr, Deutschland: KWS Saat, Jahreszahlen
10:30 Uhr, Deutschland: Bosch, Halbjahreszahlen
19:00 Uhr, USA: Meta, Entwicklerkonferenz Connect
Deutschland: Adidas, Home of Innovation - Investor and Analyst Edition
USA: McDonald's, Investor Day
→ Aktion entdecken
Konjunkturdaten
09:15 Uhr, Frankreich: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen und Industrie 9/26
09:30 Uhr, Deutschland: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen und Industrie 9/26
10:00 Uhr, EU: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen und Industrie 9/26
10:30 Uhr, Großbritannien: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen und Industrie 9/26
13:00 Uhr, USA: MBA Hypothekenanträge
15:45 Uhr, USA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen und Industrie 9/26
Wirtschafts- und Börsentermine vom Mittwoch, 23.09.2026
Zeit Land Relev. Termin 09:00 EUR EZB-Mitglied Vujcic spricht 09:15 FRA HCOB Composite PMI 09:15 FRA HCOB Manufacturing PMI 09:15 FRA HCOB Services PMI 09:30 DEU HCOB Manufacturing PMI 09:30 DEU HCOB Composite PMI 09:30 DEU HCOB Services PMI 10:00 EUR HCOB Manufacturing PMI 10:00 EUR HCOB Services PMI 10:00 EUR HCOB Composite PMI 10:30 GBR S&P Global Services PMI 10:30 GBR S&P Global Manufacturing PMI 10:30 GBR S&P Global Composite PMI 15:45 USA S&P Global Services PMI 15:45 USA S&P Global Composite PMI 15:45 USA S&P Global Manufacturing PMI 16:05 USA Fed-Mitglied Barr spricht 18:00 EUR EZB-Mitglied Cipollone spricht 18:30 EUR EZB-Mitglied Lane spricht
Webinare
|Zeit
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|08:25
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|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|24.09. 08:25
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|24.09. 10:00
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|WH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
|24.09. 14:00
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|WH SelfInvest: Welche ETFs jetzt kaufen? – Chancen, Trends & Strategien
|29.09. 19:00
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|WH SelfInvest: Monatlicher Marktkompass mit Carsten Berger
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