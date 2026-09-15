Deutsche Börse-News
Sand im Getriebe (Nebenwerte)
- Scale-Index fällt, liegt seit Jahresbeginn im Plus
- Nynomic verdoppelt sich, Deutsche Rohstoff steigt
- Rüstungswerte schwächeln, viele Unternehmen wechseln
FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Den allgemein schwächelnden Börsen kann sich auch das Scale-Segment nicht entziehen. Für die meisten Titel ging es zuletzt nach unten. Ausnahmen sind etwa Nynomic und Deutsche Rohstoff.
15. September 2026. FRANKFURT (Deutsche Börse). Auch im Scale-Segment ist der Schwung weg. Nach seinem Vierjahreshoch bei 1.756 Punkten Anfang Juni liegt der Scale All Share-Index am Dienstagmorgen nur noch bei 1.484 Punkten. Lediglich rund 30 Prozent der Scale-Werte haben auf Dreimonatssicht zulegen können, rund 70 Prozent verloren. Die Gründe sind vielschichtig: von allgemeinen Zins- und Energiepreissorgen über rückläufige Auftragseingänge wie bei Pfisterer (DE000PFSE212) bis hin zu Zweifeln an Organisation und Liquidität wie bei The Platform Group (DE000A40ZW88). Dennoch: Seit Jahresanfang liegt der Scale All Share immer noch 8 Prozent im Plus. DAX und SDAX kommen hingegen nur auf knapp 4 beziehungsweise 5 Prozent, der MDAX tritt auf der Stelle.
Kursverdopplung bei Nynomic
Zu den Treibern im Index zählt dieses Jahr Nynomic (DE000A0MSN11), der deutsche Tech-Konzern und Anbieter optischer Messtechnik mit Schwerpunkt Clean Tech, Green Tech und Life Science. Seit Januar hat sich der Kurs von 10 Euro auf aktuell 23 Euro mehr als verdoppelt - auch wenn die Hochs aus 2021 von über 54 Euro weit entfernt bleiben.
Für das Analysehaus Montega ist die Aktie immer noch zu niedrig bewertet. Der Auftritt auf den Hamburger Investorentagen habe eindrucksvoll bestätigt, dass Nynomic nicht nur operativ auf den Wachstumspfad zurückgekehrt sei. Vielmehr profitiere das Unternehmen voll von strukturellen Trends wie dem Ausbau von KI-Rechenzentren und der weltweiten Halbleiternachfrage. "Die Kombination aus hoher Umsatzvisibilität durch das starke Auftragsbuch und der sichtbaren Margenverbesserung untermauert das Aufwärtspotenzial der Aktie", schreibt Montega und bekräftigt die Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 30 Euro. Auch NuWays rät zum Einstieg und nennt 28 Euro als Kursziel.
Deutsche Rohstoff zu billig?
Deutsche Rohstoff (DE000A0XYG76) gehört schön länger zu den Top-Performern im Scale-Segment. Seit Jahresanfang ist der Kurs von 49 auf 92 Euro gestiegen. Der Ölförderer profitiert vom hohen Ölpreis und liefert gute Zahlen. Im ersten Halbjahr ist das Ebitda auf 205 Millionen Euro gestiegen, im Vorjahr waren es 70,5 Millionen Euro. First Berlin empfiehlt den Kauf und traut der Aktie nun sogar 125 Euro zu (zuvor 115 Euro). Hintergrund: unter anderem höhere Ölpreisprognosen für die kommenden drei Jahre. Auch MWB Research stuft die Aktie auf "Buy". Hier liegt das Kursziel bei 128 Euro.
Pfisterer vorne
Umsatzspitzenreiter im Scale-Segment war im August Pfisterer (64 Millionen Euro), gefolgt von 2G Energy (36 Millionen Euro), Deutsche Rohstoff (25 Millionen Euro), Innoscripta und Steyr Motors (jeweils 15 Millionen Euro). Seit Jahresanfang gerechnet steht weiter 2G vorne, dann kommen Deutsche Rohstoff und Mensch und Maschine.
Rüstungstitel angeschlagen
Die Rüstungswerte schwächeln hingegen. Börsenneuling SMAG Mobile Antenna Masts (DE000A42FR12), Hersteller von Funkmastsystemen, wird mit aktuell 23,60 Euro deutlich unter dem Ausgabepreis von 46 Euro vom Juli gehandelt. Auch der im März an die Börse gekommene Lübecker U-Boot-Bauer Gabler Group (DE000A421RZ9) notiert mit aktuell 42 Euro unter dem Ausgabepreis (44 Euro).
Der österreichische Motorenbauer Steyr Motors (AT0000A3FW25) wurde Anfang des Jahres noch zu 36 Euro gehandelt. Jetzt sind es 28 Euro. Allerdings lag der Ausgabepreis beim Börsengang im Oktober 2024 bei nur 14 Euro. Im Juli hatten Übernahmespekulationen durch den US-Drohnenkonzern Red Cat den Kurs kurzeitig auf 41 Euro steigen lassen. Nach dem Platzen der Übernahme ging es aber wieder nach unten. "Zwar hat Red Cat sein vorläufiges, unverbindliches Angebot zurückgezogen, doch die Annäherung an sich bestätigt den strategischen Wert von Steyr Motors", meint NuWays und rät weiter zum Kauf der Aktie. Als Kursziel werden jetzt 49 statt 53 Euro genannt - immer noch weit über dem aktuellen Kurs.
Viele Neulinge
Die Wechselwelle ins Scale-Segment hält unterdessen an. Hintergrund ist das "Gesetz zur Förderung privater Investitionen und des Finanzstandorts", kurz Standortfördergesetz, das den Segmentwechsel erleichtert. Bereits ins Scale-Segment gewechselt sind die Cenit AG (DE0005407100), ecotel communication (DE0005854343), FCR Immobilien (DE000A1YC913), PEH Wertpapier AG (DE0006201403), H+R KGAA (DE000A2E4T77), Gateway Real Estate (DE000A0JJTG7), FamiCord (DE000A0BL849) und A.S. Création Tapeten (DE000A1TNNN5), sowie - genau heute - die FRIWO AG (). Angekündigt haben den Wechsel Müller Die lila Logistik (DE0006214687), die Schweizer Electronic AG (DE0005156236) und die InTiCa Systems SE (DE0005874846).
Von Anna-Maria Borse 15. September 2026, Deutsche Börse AG
(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Rohstoff Aktie
Die Deutsche Rohstoff Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,38 % und einem Kurs von 4,10 auf Tradegate (15. September 2026, 08:05 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Rohstoff Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Deutsche Rohstoff zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,7600 %.
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Community Beiträge zu Pfisterer Holding - PFSE21 - DE000PFSE212
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https://www.intelligent-investieren.net/2026/09/kissigs-nebenwerte-analyse-pfisterer.html
"Bullcase vs. Bearcase
Die bedeutendste Chance liegt im langfristigen Investitionszyklus der globalen Stromnetze. Der Ausbau erneuerbarer Energien, die zunehmende Elektrifizierung von Verkehr und Wärme sowie der steigende Stromverbrauch von Rechenzentren schaffen einen enormen Infrastrukturbedarf.
PFISTERER profitiert dabei von einem vergleichsweise attraktiven Geschäftsmodell. Das Unternehmen liefert keine standardisierten Massenprodukte, sondern technisch anspruchsvolle Komponenten für kritische Schnittstellen. Hohe Qualitätsanforderungen und lange Qualifizierungsprozesse können bestehende Anbieter schützen.
Eine zweite Chance liegt in der geografischen Diversifikation. Das Unternehmen ist in Europa stark vertreten, kann aber gleichzeitig in Regionen mit hohen Infrastrukturinvestitionen wachsen. Besonders der Nahe Osten und Indien entwickelten sich bereits 2025 dynamisch. Der Umsatz in dieser Region stieg von 56,1 Millionen auf 101,9 Millionen Euro.
Eine dritte große Chance ist HVDC. Sollte sich PFISTERER frühzeitig als relevanter Anbieter für Verbindungstechnik in der Hochspannungs-Gleichstromübertragung etablieren, könnte daraus langfristig ein neuer Markt entstehen, der deutlich schneller wächst als das traditionelle Geschäft.
Schließlich besitzt PFISTERER als noch vergleichsweise kleines Unternehmen die Möglichkeit zu operativen Skaleneffekten. Die Entwicklung der vergangenen Quartale zeigt, dass Umsatzwachstum zuletzt überproportional in höhere Ergebnisse übersetzt werden konnte. Wenn die Produktionskapazitäten ausgelastet werden und der Umsatz steigt, könnten Skaleneffekte die Profitabilität weiter verbessern.
Trotz aller positiven Perspektiven lauern auch Risiken. Und hier sticht besonders die hohe Projektabhängigkeit ins Auge. Gerade im Hochspannungsbereich können einzelne Großprojekte einen erheblichen Einfluss auf Umsatz und Auftragseingang haben. Verschieben sich Projekte aufgrund regulatorischer, politischer oder technischer Probleme, kann dies kurzfristig zu einer ungleichmäßigen Geschäftsentwicklung führen.
Daneben erweisen sich behördliche Genehmigungsprozesse immer wieder als Flaschenhals. Der Bedarf an Stromnetzen ist zwar unbestritten, doch zwischen der politischen Ankündigung eines Projekts und dem tatsächlichen Baubeginn können viele Jahre liegen. Verzögerungen können die erwartete Nachfrage zeitlich nach hinten verschieben.
Drittens steht PFISTERER im Wettbewerb mit anderen internationalen Spezialisten und großen Elektrotechnikunternehmen. Besonders im Zukunftsmarkt HVDC ist der Wettbewerb intensiv. Die hohen Investitionen in Forschung, Tests und Produktionskapazitäten müssen sich erst in nachhaltigen Umsätzen auszahlen – und das bei zunehmender Kapitalintensität.
Fazit: PFISTERER auf dem Weg zu einem größeren Infrastrukturkonzern
PFISTERER befindet sich derzeit in einer interessanten Übergangsphase. Das Unternehmen hat seine traditionelle Position als Spezialist für elektrische Verbindungstechnik genutzt, um sich als börsennotierter Technologieanbieter stärker auf globale Wachstumsfelder auszurichten.
Die aktuelle operative Entwicklung unterstützt diese Strategie. Das Unternehmen wächst deutlich schneller als viele klassische Industrieunternehmen, während die Profitabilität gleichzeitig zunimmt. Der hohe Auftragsbestand sorgt zudem für eine vergleichsweise gute Planbarkeit.
Für 2026 erwartet PFISTERER weiterhin ein Umsatzwachstum von mindestens 12%. Mittelfristig will das Unternehmen stärker wachsen als der adressierbare Gesamtmarkt und eine bereinigte EBITDA-Marge im hohen Zehner- bis niedrigen Zwanzigerprozentbereich erzielen.
Entscheidend für die kommenden Jahre werden vor allem drei Fragen sein. Erstens: Kann PFISTERER die wachsende Nachfrage nach klassischen Hochspannungs- und Freileitungslösungen dauerhaft in profitable Umsätze umsetzen? Zweitens: Gelingt der Ausbau der internationalen Präsenz, insbesondere in schnell wachsenden Regionen? Und drittens: Kann sich das Unternehmen im strategisch wichtigen HVDC-Markt eine starke Position erarbeiten?
Wenn diese Entwicklung gelingt, könnte PFISTERER langfristig deutlich größer werden. Das Unternehmen wäre dann nicht nur ein Zulieferer klassischer Energieinfrastruktur, sondern zunehmend ein Spezialist für die Schnittstellen der zukünftigen elektrifizierten Welt.
PFISTERER profitiert nicht von einem kurzfristigen Technologietrend, sondern von einem langfristigen Investitionszyklus, der über Jahrzehnte laufen dürfte. Stromnetze sind das Rückgrat der modernen Wirtschaft. Je stärker die Welt elektrifiziert wird, desto wichtiger wird die Fähigkeit, elektrische Energie sicher, zuverlässig und effizient zu übertragen und zu verteilen. PFISTERER liefert genau für diese Aufgabe eine spezialisierte, technologisch anspruchsvolle und an vielen Stellen unverzichtbare Infrastruktur.
Der Börsenkurs hatte im Frühjahr schon mal vorgefeiert und sich auf über 100 Euro hochkatapultiert. Doch die Erdung erfolgte ziemlich schnell und mit 70 Euro liegt er wieder auf dem Niveau, wo er bereits vor 12 Monaten notierte. Gegenüber dem Emissionskurs sind das noch immer mehr als 150% Zuwachs und dieses Niveau dürfte für mittel- und langfristig interessierte Anleger eine erneute attraktive Gelegenheit bieten.
Die 4 wichtigsten Dinge, die man über Pfisterer wissen muss
- PFISTERER ist ein spezialisierter Technologieanbieter für das Verbinden und Isolieren elektrischer Leiter und profitiert direkt vom weltweiten Ausbau und der Modernisierung der Stromnetze.
- Von den fünf Geschäftsbereichen Components, Medium Voltage Cable Accessories, Overhead Lines, High Voltage Cable Accessories und HVDC liefert das Hochspannungsgeschäft den größten Umsatzbeitrag.
- Das Unternehmen wächst aktuell dynamisch: Nach 17,4% Umsatzwachstum im Jahr 2025 stieg der Umsatz im ersten Halbjahr 2026 erneut um 20,2%, während sich die Profitabilität weiter verbesserte.
- Die größte langfristige Chance liegt neben dem allgemeinen Netzausbau in der Hochspannungs-Gleichstromtechnik, während Projektverzögerungen, hoher Investitionsbedarf und intensiver Wettbewerb die wichtigsten Risiken darstellen."
Schade dass sich kaum eine Firma mehr traut die waren Gründe für eine Produktionsverlagerung zu nennen. Hier in diesem Fall sind es wohl die US Zölle. Dies nicht zu erwähnen und dafür das grüne Mäntelchen vom CO2 Fussabdruck zu zeigen ist heuchlerisch, wenn man den CO2 Ausstoss sieht für welchen die zu bauenden Rechenzentren verantwortlich sind, für die das Produkt verwendet wird.
PFISTERER stärkt Wachstum in Nordamerika mit 2,7 Millionen US-Dollar für den Standort Rochester
Rochester, New York. PFISTERER baut seine Produktionskapazitäten in den USA weiter aus und setzt damit seine Wachstumsstrategie für den nordamerikanischen Markt um. Rund 2,7 Millionen US-Dollar investiert das Unternehmen in drei zusätzliche Drehanlagen, Werkzeuge und die zugehörige Produktionsausstattung am Standort Rochester im US-Bundesstaat New York. Die Fertigungskapazität für SICON-Komponenten steigt dadurch auf das Zweieinhalbfache.
In den USA werden mehr als die Hälfte des weltweiten SICON-Systems abgesetzt. Dieser Bedarf soll künftig direkt aus dem US-Werk bedient werden. Rochester übernimmt damit eine zentrale Rolle im globalen Produktionsnetzwerk von PFISTERER und stärkt die Lieferfähigkeit, Flexibilität und Resilienz des Unternehmens in einem wichtigen Wachstumsmarkt.
SICON: zuverlässige Verbindungen für kritische digitale Infrastruktur
SICON ist das Kabelverbindungs-System von PFISTERER für sichere elektrische und mechanische Verbindungen. Die SICON-Verbinder lassen sich für unterschiedliche Leitermaterialien, Kabeltypen und Querschnitte einsetzen. Die Produkte sind nach IEC 61238-1, Klasse A, elektrisch und mechanisch typgeprüft. Sie wurden zudem nach dem nordamerikanischen Standard ANSI C119.4 geprüft und erfüllen als einzige Verbinder die Anforderungen der Klasse 2 dieses Standards.
Damit sind SICON-Komponenten für den Ausbau der Strominfrastruktur und besonders auch für die Energieversorgung von Rechenzentren relevant. Der Ausbau von Rechenzentren in den USA und weltweit verstärkt die Nachfrage nach den SICON-Komponenten. Mit der geplanten Produktionserweiterung baut PFISTERER seine Kapazitäten für diesen Wachstumsmarkt gezielt aus. Rechenzentren benötigen leistungsfähige und besonders zuverlässige Anschlüsse an das Stromnetz. SICON unterstützt solche Verbindungen und trägt dazu bei, die Stromversorgung der kritischen digitalen Infrastruktur sicher und skalierbar auszulegen.
Lokale Produktion für den amerikanischen Markt
Mit dem Ausbau verfolgt PFISTERER konsequent seinen Local-for-Local-Ansatz: Produkte für den amerikanischen Markt sollen künftig verstärkt direkt in den USA gefertigt werden statt aus Deutschland importiert zu werden. Das schafft kürzere Lieferwege, erhöht die Kundennähe und reduziert den transportbedingten CO₂-Fußabdruck.
„Mit der Erweiterung unserer Produktion in Rochester setzen wir einen wichtigen Schritt in unserer Wachstumsstrategie für den amerikanischen Markt um. Wir fertigen dort, wo unsere Produkte benötigt werden, stärken damit unsere lokale Präsenz und können unsere Kunden schneller und flexibler beliefern. Die Investition erhöht nicht nur unsere Produktionskapazität deutlich, sondern schafft zugleich zusätzliche qualifizierte Arbeitsplätze am Standort“, sagt Johannes Linden, Mitglied und Sprecher des Vorstands der PFISTERER Holding SE.