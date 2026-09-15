Sand im Getriebe (Nebenwerte)

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"Bullcase vs. Bearcase

Die bedeutendste Chance liegt im langfristigen Investitionszyklus der globalen Stromnetze. Der Ausbau erneuerbarer Energien, die zunehmende Elektrifizierung von Verkehr und Wärme sowie der steigende Stromverbrauch von Rechenzentren schaffen einen enormen Infrastrukturbedarf.

PFISTERER profitiert dabei von einem vergleichsweise attraktiven Geschäftsmodell. Das Unternehmen liefert keine standardisierten Massenprodukte, sondern technisch anspruchsvolle Komponenten für kritische Schnittstellen. Hohe Qualitätsanforderungen und lange Qualifizierungsprozesse können bestehende Anbieter schützen.

Eine zweite Chance liegt in der geografischen Diversifikation. Das Unternehmen ist in Europa stark vertreten, kann aber gleichzeitig in Regionen mit hohen Infrastrukturinvestitionen wachsen. Besonders der Nahe Osten und Indien entwickelten sich bereits 2025 dynamisch. Der Umsatz in dieser Region stieg von 56,1 Millionen auf 101,9 Millionen Euro.

Eine dritte große Chance ist HVDC. Sollte sich PFISTERER frühzeitig als relevanter Anbieter für Verbindungstechnik in der Hochspannungs-Gleichstromübertragung etablieren, könnte daraus langfristig ein neuer Markt entstehen, der deutlich schneller wächst als das traditionelle Geschäft.

Schließlich besitzt PFISTERER als noch vergleichsweise kleines Unternehmen die Möglichkeit zu operativen Skaleneffekten. Die Entwicklung der vergangenen Quartale zeigt, dass Umsatzwachstum zuletzt überproportional in höhere Ergebnisse übersetzt werden konnte. Wenn die Produktionskapazitäten ausgelastet werden und der Umsatz steigt, könnten Skaleneffekte die Profitabilität weiter verbessern.

Trotz aller positiven Perspektiven lauern auch Risiken. Und hier sticht besonders die hohe Projektabhängigkeit ins Auge. Gerade im Hochspannungsbereich können einzelne Großprojekte einen erheblichen Einfluss auf Umsatz und Auftragseingang haben. Verschieben sich Projekte aufgrund regulatorischer, politischer oder technischer Probleme, kann dies kurzfristig zu einer ungleichmäßigen Geschäftsentwicklung führen.

Daneben erweisen sich behördliche Genehmigungsprozesse immer wieder als Flaschenhals. Der Bedarf an Stromnetzen ist zwar unbestritten, doch zwischen der politischen Ankündigung eines Projekts und dem tatsächlichen Baubeginn können viele Jahre liegen. Verzögerungen können die erwartete Nachfrage zeitlich nach hinten verschieben.

Drittens steht PFISTERER im Wettbewerb mit anderen internationalen Spezialisten und großen Elektrotechnikunternehmen. Besonders im Zukunftsmarkt HVDC ist der Wettbewerb intensiv. Die hohen Investitionen in Forschung, Tests und Produktionskapazitäten müssen sich erst in nachhaltigen Umsätzen auszahlen – und das bei zunehmender Kapitalintensität.

Fazit: PFISTERER auf dem Weg zu einem größeren Infrastrukturkonzern

PFISTERER befindet sich derzeit in einer interessanten Übergangsphase. Das Unternehmen hat seine traditionelle Position als Spezialist für elektrische Verbindungstechnik genutzt, um sich als börsennotierter Technologieanbieter stärker auf globale Wachstumsfelder auszurichten.

Die aktuelle operative Entwicklung unterstützt diese Strategie. Das Unternehmen wächst deutlich schneller als viele klassische Industrieunternehmen, während die Profitabilität gleichzeitig zunimmt. Der hohe Auftragsbestand sorgt zudem für eine vergleichsweise gute Planbarkeit.

Für 2026 erwartet PFISTERER weiterhin ein Umsatzwachstum von mindestens 12%. Mittelfristig will das Unternehmen stärker wachsen als der adressierbare Gesamtmarkt und eine bereinigte EBITDA-Marge im hohen Zehner- bis niedrigen Zwanzigerprozentbereich erzielen.

Entscheidend für die kommenden Jahre werden vor allem drei Fragen sein. Erstens: Kann PFISTERER die wachsende Nachfrage nach klassischen Hochspannungs- und Freileitungslösungen dauerhaft in profitable Umsätze umsetzen? Zweitens: Gelingt der Ausbau der internationalen Präsenz, insbesondere in schnell wachsenden Regionen? Und drittens: Kann sich das Unternehmen im strategisch wichtigen HVDC-Markt eine starke Position erarbeiten?

Wenn diese Entwicklung gelingt, könnte PFISTERER langfristig deutlich größer werden. Das Unternehmen wäre dann nicht nur ein Zulieferer klassischer Energieinfrastruktur, sondern zunehmend ein Spezialist für die Schnittstellen der zukünftigen elektrifizierten Welt.

PFISTERER profitiert nicht von einem kurzfristigen Technologietrend, sondern von einem langfristigen Investitionszyklus, der über Jahrzehnte laufen dürfte. Stromnetze sind das Rückgrat der modernen Wirtschaft. Je stärker die Welt elektrifiziert wird, desto wichtiger wird die Fähigkeit, elektrische Energie sicher, zuverlässig und effizient zu übertragen und zu verteilen. PFISTERER liefert genau für diese Aufgabe eine spezialisierte, technologisch anspruchsvolle und an vielen Stellen unverzichtbare Infrastruktur.

Der Börsenkurs hatte im Frühjahr schon mal vorgefeiert und sich auf über 100 Euro hochkatapultiert. Doch die Erdung erfolgte ziemlich schnell und mit 70 Euro liegt er wieder auf dem Niveau, wo er bereits vor 12 Monaten notierte. Gegenüber dem Emissionskurs sind das noch immer mehr als 150% Zuwachs und dieses Niveau dürfte für mittel- und langfristig interessierte Anleger eine erneute attraktive Gelegenheit bieten.

Die 4 wichtigsten Dinge, die man über Pfisterer wissen muss

PFISTERER ist ein spezialisierter Technologieanbieter für das Verbinden und Isolieren elektrischer Leiter und profitiert direkt vom weltweiten Ausbau und der Modernisierung der Stromnetze. Von den fünf Geschäftsbereichen Components, Medium Voltage Cable Accessories, Overhead Lines, High Voltage Cable Accessories und HVDC liefert das Hochspannungsgeschäft den größten Umsatzbeitrag. Das Unternehmen wächst aktuell dynamisch: Nach 17,4% Umsatzwachstum im Jahr 2025 stieg der Umsatz im ersten Halbjahr 2026 erneut um 20,2%, während sich die Profitabilität weiter verbesserte. Die größte langfristige Chance liegt neben dem allgemeinen Netzausbau in der Hochspannungs-Gleichstromtechnik, während Projektverzögerungen, hoher Investitionsbedarf und intensiver Wettbewerb die wichtigsten Risiken darstellen."



