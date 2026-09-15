AKTIE IM FOKUS
Schwächephase von LVMH hält an
- LVMH-Aktie setzt ihre Schwächephase deutlich fort
- Kurs fällt seit Jahresbeginn von 640 auf 400 Euro
- Chinas schwacher Konsum belastet den Luxussektor
PARIS (dpa-AFX) - Aktien von LVMH haben am Dienstag stärker nachgegeben und damit ihre Schwächephase fortgesetzt. Zuletzt verlor der Wert 2,3 Prozent. Die Aktie befindet sich damit weiter unter Druck. Lag sie zu Jahresbeginn noch bei über 640 Euro, notiert sie nun knapp über 400 Euro. Sie fiel damit auch aus der Liga der zehn wertvollsten europäischen Unternehmen.
Marktteilnehmer verwiesen auf die anhaltende Schwäche des Luxusgütersektors. Konjunkturdaten des wichtigen chinesischen Marktes waren enttäuschend ausgefallen. Die Einzelhandelsumsätze waren im August unter den Erwartungen geblieben und zeugten damit von dem schleppenden Konsum.
Hinzu kam, dass das US-Analysehaus Bernstein das Kursziel für LVMH von 570 auf 520 Euro gesenkt hatte, was aber immer noch deutlich über dem aktuellen Niveau liegt./mf/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,32 % und einem Kurs von 408,2 auf Tradegate (15. September 2026, 10:53 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 15,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2000 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 571,25EUR. Von den letzten 8 Analysten der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 510,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 645,00EUR was eine Bandbreite von +24,92 %/+57,99 % bedeutet.
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