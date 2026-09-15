Schwächephase von LVMH hält an

Hinzu kam, dass das US-Analysehaus Bernstein das Kursziel für LVMH von 570 auf 520 Euro gesenkt hatte, was aber immer noch deutlich über dem aktuellen Niveau liegt./mf/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,32 % und einem Kurs von 408,2 auf Tradegate (15. September 2026, 10:53 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 15,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2000 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 571,25EUR. Von den letzten 8 Analysten der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 510,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 645,00EUR was eine Bandbreite von +24,92 %/+57,99 % bedeutet.