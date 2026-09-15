Schott Pharma bröckeln ab nach Hoch seit mehr als einem Jahr

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SCHOTT Pharma Aktie

Die SCHOTT Pharma Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,55 % und einem Kurs von 22,90 auf Tradegate (15. September 2026, 10:52 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SCHOTT Pharma Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

SCHOTT Pharma zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7700 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 24,375EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 17,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 27,00EUR was eine Bandbreite von -26,25 %/+17,14 % bedeutet.