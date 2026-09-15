AKTIE IM FOKUS
Schott Pharma bröckeln ab nach Hoch seit mehr als einem Jahr
- Schott-Pharma-Aktien profitieren von Analystenlob
- Kursplus sinkt von 5,5 auf zuletzt 1,6 Prozent
- JPMorgan erwartet bis 2029 jährlich 14 Prozent mehr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Schott Pharma haben am Dienstag von einem positiven Analystenkommentar profitiert. Die anfängliche Kursdynamik hat im weiteren Handelsverlauf aber deutlich nachgelassen. Zuletzt notierten die Papiere des Pharmaindustrie-Zulieferers noch 1,6 Prozent im Plus bei 22,95 Euro, nachdem sie zum Handelsstart um 5,5 Prozent auf den höchsten Stand seit mehr als einem Jahr nach oben geschnellt waren. Für das laufende Jahr steht eine eindrucksvolle Kursrally von 52 Prozent zu Buche.
Die US-Bank JPMorgan nahm die Bewertung von Schott Pharma mit "Overweight" und einem Kursziel von 27,10 Euro auf. Der Spezialist für Aufbewahrung und Verabreichung injizierbarer Medikamente profitiere von strukturellen Trends sowie seiner führenden Marktposition, betonte Analyst Philip Omnou. Er rechnet bis zum Jahr 2029 mit einem durchschnittlichen jährlichen Ergebnissteigerungspotenzial von 14 Prozent./edh/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SCHOTT Pharma Aktie
Die SCHOTT Pharma Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,55 % und einem Kurs von 22,90 auf Tradegate (15. September 2026, 10:52 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SCHOTT Pharma Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
SCHOTT Pharma zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7700 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 24,375EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 17,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 27,00EUR was eine Bandbreite von -26,25 %/+17,14 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu SCHOTT Pharma - A3ENQ5 - DE000A3ENQ51
Das denkt die wallstreetONLINE Community über SCHOTT Pharma. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
https://www.plusvisionen.de/16_02_2026/schott-pharma-aktie-die-margenstarke-nachfrage-gefaellt/
In der aktuellen Ausgabe von Börse Online als Tradingtipp empfohlen.
Schott zieht den Kurssturz von Gerresheimer nach. Das ATL sollte bei 15€ erreicht worden sein. Bei Gerresheimer geht es wieder bergauf. SCHOTT sollte daher den Turnaround auch bald starten. Bin heute bei 15,09 weiter rein. Die 15 werden m.E. gut verteidigt.