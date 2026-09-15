Bernstein nimmt National Grid mit 'Outperform' wieder auf

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur National Grid Aktie

Die National Grid Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,50 % und einem Kurs von 12,94 auf Tradegate (15. September 2026, 10:46 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der National Grid Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

National Grid zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2900 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 175,13GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 14,000GBP was eine Bandbreite von -14,83 %/+8,40 % bedeutet.