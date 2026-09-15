ANALYSE-FLASH
Bernstein nimmt National Grid mit 'Outperform' wieder auf
- Bernstein stuft National Grid mit Outperform ein
- Kursziel für National Grid liegt bei 1310 Pence
- Aktie profitiert von Wachstum und reguliertem Geschäft
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Bewertung für National Grid beim Kursziel von 1310 Pence mit "Outperform" wieder aufgenommen. Der Energienetzbetreiber sei "eingestöpselt in Wachstum", schrieb Bartlomiej Kubicki am Montag. Die Aktie biete die Beteiligung an attraktivem regulierten Geschäft auf einem wenig ambitionierten Bewertungsniveau, gemessen an Wachstum und guter Berechenbarkeit./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2026 / 14:31 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2026 / 04:45 / UTC
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur National Grid Aktie
Die National Grid Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,50 % und einem Kurs von 12,94 auf Tradegate (15. September 2026, 10:46 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der National Grid Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
National Grid zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2900 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 175,13GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 14,000GBP was eine Bandbreite von -14,83 %/+8,40 % bedeutet.
Analyst: Bernstein
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