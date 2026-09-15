ANALYSE-FLASH
JPMorgan startet Schott Pharma mit 'Overweight' - Ziel 27,10 Euro
- JPMorgan startet Schott Pharma mit Overweight
- Kursziel für Schott Pharma liegt bei 27,10 Euro
- Bis 2029 steigt das Ergebnis jährlich um 14 Prozent
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Bewertung von Schott Pharma beim Kursziel von 27,10 Euro mit "Overweight" aufgenommen. Der Spezialist für Aufbewahrung und Verabreichung injizierbarer Medikamente biete bis 2029 ein Ergebnissteigerungspotenzial von 14 Prozent per annum, schrieb Philip Omnou am Montag. Dabei profitierten die Mainzer von strukturellen Trends und ihrer führenden Marktposition./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2026 / 20:54 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2026 / 00:15 / BST
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SCHOTT Pharma Aktie
Die SCHOTT Pharma Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,55 % und einem Kurs von 22,90 auf Tradegate (15. September 2026, 10:52 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SCHOTT Pharma Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
SCHOTT Pharma zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7700 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 24,375EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 17,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 27,00EUR was eine Bandbreite von -26,25 %/+17,14 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 27,10 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu SCHOTT Pharma - A3ENQ5 - DE000A3ENQ51
Das denkt die wallstreetONLINE Community über SCHOTT Pharma. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
https://www.plusvisionen.de/16_02_2026/schott-pharma-aktie-die-margenstarke-nachfrage-gefaellt/
In der aktuellen Ausgabe von Börse Online als Tradingtipp empfohlen.
Schott zieht den Kurssturz von Gerresheimer nach. Das ATL sollte bei 15€ erreicht worden sein. Bei Gerresheimer geht es wieder bergauf. SCHOTT sollte daher den Turnaround auch bald starten. Bin heute bei 15,09 weiter rein. Die 15 werden m.E. gut verteidigt.