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    Fresenius mit Gewinnsprung: Doch wie nachhaltig ist der Aufschwung?

    Fresenius glänzt 2025 mit Rekordzahlen und neuem Selbstvertrauen – doch hinter dem Gewinnsprung verbergen sich Risiken, die Anleger genau im Blick behalten sollten.

    Fresenius mit Gewinnsprung: Doch wie nachhaltig ist der Aufschwung?
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Fresenius erzielte 2025 den besten Jahresabschluss seit Langem: Der Konzerngewinn hat sich mehr als verdoppelt, die Nettoverschuldung sank und es wird wieder eine Dividende gezahlt.
    • Der Gewinnsprung beruht jedoch teilweise auf Sondereffekten: Die Belastung durch den Ausstieg aus Fresenius Vamed sank von fast 700 Mio. Euro im Vorjahr auf rund 270 Mio. Euro; zusätzlich wirkten Einmalerträge.
    • Die Bilanz birgt Risiken: Der Goodwill aus früheren Übernahmen entspricht inzwischen fast drei Vierteln des Eigenkapitals und stellt damit ein erhebliches Klumpenrisiko dar.
    • Positiv bewertet werden der robuste Free Cashflow, die sinkende Nettoverschuldung und die positiven Ausblicke von zwei Ratingagenturen.
    • Die Kapitalrendite liegt weiterhin im Fokus, da geprüft werden muss, ob sie die eigenen Kapitalkosten ausreichend übertrifft; Warren Wise vergibt insgesamt 4 von 5 Punkten.
    • Vorstandschef Michael Sen führt seit 2022 den Umbau von Fresenius; die Trennung von Vamed und die Entflechtung von Fresenius Medical Care gelten als abgeschlossen, sein Vertrag wurde bis 2031 verlängert.



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