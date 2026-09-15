Fresenius mit Gewinnsprung: Doch wie nachhaltig ist der Aufschwung?
Fresenius glänzt 2025 mit Rekordzahlen und neuem Selbstvertrauen – doch hinter dem Gewinnsprung verbergen sich Risiken, die Anleger genau im Blick behalten sollten.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Fresenius erzielte 2025 den besten Jahresabschluss seit Langem: Der Konzerngewinn hat sich mehr als verdoppelt, die Nettoverschuldung sank und es wird wieder eine Dividende gezahlt.
- Der Gewinnsprung beruht jedoch teilweise auf Sondereffekten: Die Belastung durch den Ausstieg aus Fresenius Vamed sank von fast 700 Mio. Euro im Vorjahr auf rund 270 Mio. Euro; zusätzlich wirkten Einmalerträge.
- Die Bilanz birgt Risiken: Der Goodwill aus früheren Übernahmen entspricht inzwischen fast drei Vierteln des Eigenkapitals und stellt damit ein erhebliches Klumpenrisiko dar.
- Positiv bewertet werden der robuste Free Cashflow, die sinkende Nettoverschuldung und die positiven Ausblicke von zwei Ratingagenturen.
- Die Kapitalrendite liegt weiterhin im Fokus, da geprüft werden muss, ob sie die eigenen Kapitalkosten ausreichend übertrifft; Warren Wise vergibt insgesamt 4 von 5 Punkten.
- Vorstandschef Michael Sen führt seit 2022 den Umbau von Fresenius; die Trennung von Vamed und die Entflechtung von Fresenius Medical Care gelten als abgeschlossen, sein Vertrag wurde bis 2031 verlängert.
Prämie Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.