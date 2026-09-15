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    Besonders beachtet!

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    Rheinmetall Aktie steigt auf 1.023,00€ - 15.09.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Rheinmetall Aktie bisher um +2,64 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Rheinmetall Aktie.

    Besonders beachtet! - Rheinmetall Aktie steigt auf 1.023,00€ - 15.09.2026
    Foto: 472849734

    Rheinmetall ist ein Rüstungs- und Automobilzulieferkonzern (Defence & Powertrain). Kernprodukte: Munition, Artillerie- und Flugabwehrsysteme, Militärfahrzeuge (u.a. Boxer), Sensorik, Triebstrang- und Emissionssysteme. Starke Stellung im europäischen Verteidigungsmarkt, Profiteur steigender Verteidigungsetats. Wichtige Konkurrenten: BAE Systems, Leonardo, Thales, KNDS. USP: Systemintegrator, starke Munitionskompetenz, enge NATO-Verflechtung.

    Rheinmetall Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 15.09.2026

    Die Rheinmetall Aktie kann am heutigen Handelstag um +2,64 % auf 1.023,00 zulegen. Das sind +26,30  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,51 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Rheinmetall Aktie. Nach einem Plus von +0,51 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 1.023,00. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

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    Auf Sicht von drei Monaten bleibt Rheinmetall trotz des heutigen Kurssprungs mit -15,86 % im Minus.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Rheinmetall Aktie damit um -2,59 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -17,60 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Rheinmetall um -36,21 % verloren.

    Rheinmetall Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -2,59 %
    1 Monat -17,60 %
    3 Monate -15,86 %
    1 Jahr -47,45 %
    Stand: 15.09.2026, 11:12 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur Rheinmetall Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die stagnierende Rheinmetall-Aktie rund um 1.000 Euro. Diese gilt als psychologische Marke und möglicher Boden: Oberhalb wird eher verkauft, darunter nachgekauft. Einige erwarten ein Jahr lang eine Seitwärtsbewegung zwischen etwa 900 und 1.100 Euro, andere halten wegen Geopolitik größere Ausschläge für möglich. Positive Marine- und Munitionsaufträge stützen fundamental, während die Rüstungsbranche insgesamt als zurückhaltend bewertet wird; kurzfristig bleibt die Stimmung teils skeptisch.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Rheinmetall eingestellt.

    Zur Rheinmetall Diskussion

    Informationen zur Rheinmetall Aktie

    Es gibt 46 Mio. Rheinmetall Aktien. Damit ist das Unternehmen 46,90 Mrd. € wert.

    Börsenstart Europa - 15.09. - SE 30 schwach -1,59 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

    80 Milliarden Gründe für die Wende?


    Die Rheinmetall-Aktie hat die Marke von 1.000 € zurückerobert, notiert aber weiterhin fast 50% unter ihrem Rekordhoch von 1.988 €. Für eine nachhaltige Erholung ist die psychologische Kursmarke weniger wichtig als die Frage, wie viel Gewinn und Cashflow Rheinmetall aus seinem gewaltigen Auftragsbestand herausholen kann. Operativ stehen die Chancen gut – risikolos ist die Aktie […] The post Rheinmetall-Aktie über 1.000 €: 80 Milliarden Gründe für die Wende? first appeared on sharedeals.de.

    Almonty Industries, Terra Drone Corporation & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BAE Systems, Thales und Co.

    BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,19 %. Thales notiert im Plus, mit +1,89 %. General Dynamics notiert im Minus, mit -0,29 %. Lockheed Martin verliert -0,31 % Northrop Grumman notiert im Plus, mit +0,42 %.

    Lohnt sich ein Investment in die Rheinmetall Aktie?


    Ob die Rheinmetall Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rheinmetall Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Rheinmetall

    +2,54 %
    -2,59 %
    -17,60 %
    -15,86 %
    -47,45 %
    +287,83 %
    +1.192,92 %
    +1.488,95 %
    +44.008,76 %
    ISIN:DE0007030009WKN:703000
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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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