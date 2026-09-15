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    Besonders beachtet!

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    Deutsche Bank Aktie fällt auf 32,96€ - 15.09.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Deutsche Bank Aktie bisher Verluste von -3,20 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Deutsche Bank Aktie.

    Besonders beachtet! - Deutsche Bank Aktie fällt auf 32,96€ - 15.09.2026
    Foto: Claudia Nass - stock.adobe.com

    Die Deutsche Bank ist ein globales Universalinstitut mit Fokus auf Investmentbanking, Firmen- und Privatkundengeschäft sowie Asset Management. Hauptleistungen: Finanzierung, Handel, Zahlungsverkehr, Vermögensverwaltung. Marktstellung: führend in Deutschland, bedeutend in Europa, global im Investmentbanking. Konkurrenten: JPMorgan, Goldman Sachs, UBS, BNP Paribas, Commerzbank. USP: starke Deutschland-Präsenz, Corporate- & FX-Kompetenz.

    Deutsche Bank Aktie kompakt: Diese Zahlen sollten Anleger kennen - 15.09.2026

    Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -3,20 % verliert die Deutsche Bank Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Es bleibt ungemütlich für Deutsche Bank: Nach einem Rückgang von -2,38 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -3,20 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

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    Der heutige Rücksetzer schmälert die Drei-Monats-Bilanz von Deutsche Bank nur geringfügig - unterm Strich bleibt weiterhin ein Plus von +16,49 %.

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    Auf Wochensicht hat die Deutsche Bank Aktie damit -7,85 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,81 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Deutsche Bank um +3,19 % gewonnen.

    Deutsche Bank Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -7,85 %
    1 Monat +1,81 %
    3 Monate +16,49 %
    1 Jahr +7,57 %
    Stand: 15.09.2026, 11:13 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur Deutsche Bank Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursrückgang der Deutschen Bank: Als Treiber gelten der Iran-Krieg, der hohe Ölpreis, Inflations- und Zinserhöhungsängste sowie wachsende Rezessions- und Kreditausfallrisiken. Zusätzlich belasten eine allgemeine Risikoaversion und die Schwäche von Technologiewerten. Der Bruch der 34-Euro-Marke sorgt für Unruhe; zugleich werden 38 bis 40 Euro bis Jahresende und eine mögliche Neubewertung als Chancen genannt.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Bank eingestellt.

    Zur Deutsche Bank Diskussion

    Informationen zur Deutsche Bank Aktie

    Es gibt 2 Mrd. Deutsche Bank Aktien. Damit ist das Unternehmen 62,93 Mrd. € wert.

    Börsenstart Europa - 15.09. - SE 30 schwach -1,59 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Barclays, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,93 %. BNP Paribas (A) notiert im Minus, mit -1,83 %. HSBC Holdings notiert im Minus, mit -1,27 %. Commerzbank verliert -0,54 % UBS Group notiert im Minus, mit -4,26 %.

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    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Deutsche Bank Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Deutsche Bank Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    Deutsche Bank

    -3,17 %
    -7,85 %
    +1,81 %
    +16,49 %
    +7,57 %
    +228,85 %
    +210,73 %
    +195,08 %
    +21,90 %
    ISIN:DE0005140008WKN:514000
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