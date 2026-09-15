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    Besonders beachtet!

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    SAP Aktie heute im Minus (183,76€) - 15.09.2026

    Am heutigen Handelstag muss die SAP Aktie bisher Verluste von -2,59 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der SAP Aktie.

    Besonders beachtet! - SAP Aktie heute im Minus (183,76€) - 15.09.2026
    Foto: Uwe Anspach - dpa

    SAP ist ein führender Anbieter von Unternehmenssoftware (ERP, Cloud- und Datenplattformen, u.a. S/4HANA, Business Technology Platform). Fokus: Digitalisierung von Geschäftsprozessen für Großkonzerne und Mittelstand. Starke Marktstellung im globalen ERP-Segment. Wichtige Konkurrenten: Oracle, Microsoft, Salesforce, Workday. USP: tiefe Prozessintegration, breites Ökosystem, starke Industrie-Templates.

    SAP Aktie im Überblick: Zahlen und Fakten vom 15.09.2026

    Bei SAP geht es heute abwärts: Die Aktie gibt um -2,59 % nach und notiert bei 183,76. Nach dem Plus von +5,82 % am Vortag kommt es heute bei SAP zu Gewinnmitnahmen, der Kurs fällt um -2,59 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

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    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die SAP-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +29,21 % zu Buche.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die SAP Aktie damit um +2,96 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,25 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von SAP -10,57 % verloren.

    SAP Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,96 %
    1 Monat +4,25 %
    3 Monate +29,21 %
    1 Jahr -14,88 %
    Stand: 15.09.2026, 11:14 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur SAP Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten SAP-Kursrückgang bis etwa 177 Euro und die anhaltende Skepsis gegenüber SaaS-Bewertungen und Analystenerwartungen. Oracle-Zahlen werden überwiegend als Bestätigung der SAP-These gewertet: SAP wächst im Cloud-ERP schneller, profitiert von KI auf Geschäftsdaten und benötigt dafür weniger Infrastrukturinvestitionen. Einige sehen bei Rücksetzern Kaufchancen und langfristig bis zu 300 Euro.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SAP eingestellt.

    Zur SAP Diskussion

    Informationen zur SAP Aktie

    Es gibt 1 Mrd. SAP Aktien. Damit ist das Unternehmen 225,63 Mrd. € wert.

    Börsenstart Europa - 15.09. - SE 30 schwach -1,59 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

    Marktüberblick: Softwareaktien gesucht


    Der deutsche Aktienmarkt geriet zum Wochenstart unter Druck. Steigende Ölpreise und Anleiherenditen sowie neue Sicherheitsbedenken rund um die Künstliche Intelligenz belasteten vor allem die bisherigen KI-Profiteure. Der DAX verlor 0,50 Prozent auf 25.441 Punkte. MDAX und TecDAX gaben um 1,92 respektive 0,50 Prozent nach. In den drei genannten Indizes gab es 41 Kursgewinner und 64 Verlierer. Das Abwärtsvolumen lag bei 68 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX spra...

    Kommt großer Ausbruch?


    Die SAP Aktie zeigt Stärke in einem Moment, in dem viele Technologiewerte Federn lassen. Während Teile des KI-Sektors am Montag teils deutlich abrutschten, sprang der Kurs des Walldorfer Softwarekonzerns im XETRA-Handel auf Schlusskursbasis um 5,08 …

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Salesforce, Microsoft und Co.

    Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,51 %. Microsoft notiert im Minus, mit -1,18 %. Oracle notiert im Minus, mit -1,17 %. ServiceNow verliert -1,95 % Workday (A) notiert im Minus, mit -0,81 %.

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    Ob die SAP Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SAP Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    SAP

    -2,59 %
    +2,96 %
    +4,25 %
    +29,21 %
    -14,88 %
    +46,49 %
    +53,12 %
    +139,01 %
    +1.148.400,00 %
    ISIN:DE0007164600WKN:716460
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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