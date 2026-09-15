ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank Research hebt Ziel für DHL auf 62 Euro - 'Buy'
- Deutsche Bank hebt DHL-Kursziel auf 62 Euro an
- Express-Tag soll starke Quartalszahlen bestätigen
- Fokus liegt auf zeitkritischen Industrielieferungen
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für DHL Group von 60 auf 62 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Am kommenden Donnerstag dürfte der Kapitalmarkttag der Express-Sparte das Signal senden, dass das hervorragende zweite Quartal nicht bloß der Sonderkonjunktur durch die Nahost-Krise zu verdanken sei, schrieb Jaime Rowbotham in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Das wichtigste strategische Thema sei die Erweiterung des Angebots um zeitkritische, schwere Industrielieferungen wie beispielsweise Flugzeugteile oder Equipment für Rechenzentren, bei denen die Kunden Geschwindigkeit, Zollabfertigung und Nachverfolgbarkeit besonders honorierten./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2026 / 08:12 / CET
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DHL Group Aktie
Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,57 % und einem Kurs von 55,04 auf Tradegate (15. September 2026, 11:20 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DHL Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
DHL Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1000 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 55,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 47,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 62,00EUR was eine Bandbreite von -15,32 %/+11,71 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
Kursziel: 62 Euro
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Community Beiträge zu DHL Group - 555200 - DE0005552004
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Die Aktie bleibt im Depot und wird weiterhin Jahr für Jahr gemolken (Stichwort Dividende).