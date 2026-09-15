Deutsche Bank Research hebt Ziel für DHL auf 62 Euro - 'Buy'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DHL Group Aktie

Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,57 % und einem Kurs von 55,04 auf Tradegate (15. September 2026, 11:20 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DHL Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

DHL Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1000 %.

Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 55,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 47,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 62,00EUR was eine Bandbreite von -15,32 %/+11,71 % bedeutet.