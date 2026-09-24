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    Ihre wichtigsten Termine

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    Spannende Zahlen von: Costco Wholesale, Hennes & Mauritz, Verbio und Acea

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Ihre wichtigsten Termine - Spannende Zahlen von: Costco Wholesale, Hennes & Mauritz, Verbio und Acea
    Foto: Andreas Arnold - dpa

    Untermehmenstermine

    06:00 Uhr, EU: Acea, KfZ-Erstzulassungen 8/26
    08:00 Uhr, Schweden: Hennes & Mauritz, Q3-Zahlen
    22:15 Uhr, USA: Costco Wholesale, Q4-Zahlen
    Deutschland: Verbio, Jahreszahlen

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Konjunkturdaten

    02:30 Uhr, Japan: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen und Industrie 9/26
    08:45 Uhr, Frankreich: Produzenten- und Verbrauchervertrauen 9/26
    09:00 Uhr, Spanien: Erzeugerpreise 8/26
    10:00 Uhr, Deutschland: Ifo-Index 9/26
    14:30 Uhr, USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe
    14:30 Uhr, USA: Leistungsbilanz Q2/26
    15:00 Uhr, Belgien: Geschäftsklima 9/26
    16:00 Uhr, USA: Neubauverkäufe
    17:00 Uhr, USA: Kansas City Fed Verarbeitende Industrie
    USA: Baugenehmigungen


    Wirtschafts- und Börsentermine vom Donnerstag, 24.09.2026

    ZeitLandRelev.Termin
    09:15Euro ZoneEUREZB-Mitglied Schnabel spricht
    10:00DeutschlandDEUifo - aktuelle Beurteilung
    10:00DeutschlandDEUIFO – Business Climate
    10:00DeutschlandDEUifo - Geschäftsaussichten
    10:10USAUSAFOMC Mitglied John C. Williams spricht
    11:00Euro ZoneEUREZB-Mitglied Lane spricht
    11:30GroßbritannienGBRBoE-Mitglied Breeden spricht
    11:30GroßbritannienGBRBoE-Mitglied Dhingra spricht
    14:30USAUSAInitial Jobless Claims
    14:30KanadaCANRetail Sales (MoM)
    14:30KanadaCANEinzelhandelsumsätze ohne Autos (Monat)
    14:50USAUSAFed-Mitglied Hammack spricht
    15:00USAUSARede von Fed-Mitglied Paulson
    16:00GroßbritannienGBRBoE-Mitglied Lombardelli spricht
    alle Termine anzeigen »


    Webinare

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    10:00 WebinarWH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
    14:00 WebinarWH SelfInvest: Welche ETFs jetzt kaufen? – Chancen, Trends & Strategien
    29.09. 19:00 WebinarWH SelfInvest: Monatlicher Marktkompass mit Carsten Berger
    25.09. 08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    alle Webinare anzeigen »

     

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