ANALYSE-FLASH
Berenberg hebt Eli Lilly auf 'Buy' - Ziel 1400 Dollar
- Berenberg hebt Eli-Lilly-Kursziel auf 1400 Dollar
- Eli Lilly steigt von Hold auf Buy hochgestuft
- Erfolge bei Abnehmpräparaten stützen Ziele 2026
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Eli Lilly von 1220 auf 1400 US-Dollar angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Die Anlegererwartungen bezüglich einer weiteren Führungsrolle im schnell wachsenden Markt der Abnehmpräparate seien zweifellos hoch, schrieb Kerry Holford am Montag. Sie ist allerdings ebenfalls optimistisch und sieht für die Konzernziele 2026 noch Spielraum. Andere Forschungsprojekte, in die die Gewichtsreduktions-Erfolge flössen, würden unterschätzt. Zudem habe die aktuelle Berenberg-Analyse der Pharmabranche hinsichtlich der Rendite auf die Forschungsinvestitionen (RORI) die Erfolgsgeschichte von Eli Lilly auch für 2026 mit Erträgen in der Branchenspitze bestätigt./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2026 / 17:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Eli Lilly Aktie
Die Eli Lilly Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,45 % und einem Kurs von 1.000 auf Tradegate (15. September 2026, 11:33 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Eli Lilly Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Eli Lilly zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 6,9200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6200 %.
Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.115,00US-Dollar. Von den letzten 2 Analysten der Eli Lilly Aktie empfehlen 1 die Aktie zu kaufen, 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 830,00US-Dollar und das höchste Kursziel liegt bei 1.400,00US-Dollar was eine Bandbreite von -17,25 %/+39,58 % bedeutet.
Analyst: Berenberg Bank
Kursziel: 1400 US-Dollar
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Community Beiträge zu Eli Lilly - 858560 - US5324571083
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Auf Sicht ein Jahr über 50% Kurszuwachs...aktuell eine Chance zum Ersteinstieg, wer noch nicht dabei sein sollte.....diese Aktie sollte in jedem sehr gut strukturierten Depot sein.
Ich habe nun schon schöne fette Buchgewinne. Und weil ich weiter sehr gute Chancen sehe als Langfristanleger, behalte ich die komplette Position.
Nun FDA Zulassung von Mounjaro zur Senkung schwerer kardiovaskulärer Ereignisse im Rahme von Herz-Kreislaufpräventionen....das ist ein weiterer Milliardenamrkt.....auch weltweit
Und Retatruid und Abnehmpille Orforglipron.......ich wäre deppert, zu verkaufen bzw. hier nicht investiert zu sein....
Diese "Anal-ysten"..... Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/laugh.gifBild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/laugh.gifBild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/laugh.gifBild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/laugh.gif
https://www.t-online.de/finanzen/boerse/ticker/aktien-im-fokus-novo-nordisk-und-eli-lilly-fallen-bericht-neue-konkurrenz/0DB88A000EABED51/