Berenberg hebt Eli Lilly auf 'Buy' - Ziel 1400 Dollar

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Eli Lilly Aktie

Die Eli Lilly Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,45 % und einem Kurs von 1.000 auf Tradegate (15. September 2026, 11:33 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Eli Lilly Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Eli Lilly zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 6,9200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6200 %.

Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.115,00US-Dollar. Von den letzten 2 Analysten der Eli Lilly Aktie empfehlen 1 die Aktie zu kaufen, 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 830,00US-Dollar und das höchste Kursziel liegt bei 1.400,00US-Dollar was eine Bandbreite von -17,25 %/+39,58 % bedeutet.