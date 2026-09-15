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    Deutschland

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    ZEW-Konjunkturerwartungen verbessern sich weniger als erwartet

    Für Sie zusammengefasst
    • ZEW-Erwartungen steigen im September leicht auf 34,7
    • Analysten hatten mit einem stärkeren Anstieg gerechnet
    • Lageindikator verbessert sich deutlich auf minus 47,1
    Deutschland - ZEW-Konjunkturerwartungen verbessern sich weniger als erwartet
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    MANNHEIM (dpa-AFX) - Die ZEW-Konjunkturerwartungen haben sich im September nur leicht verbessert. Das Stimmungsbarometer des Forschungsinstituts ZEW stieg im Vergleich zum Vormonat um 0,5 Punkte auf 34,7 Punkte, wie das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) am Dienstag in Mannheim mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt einen deutlicheren Anstieg auf 40 Punkte erwartet.

    Die Befragten seien "vorsichtig optimistisch über die wirtschaftliche Erholung", kommentiert ZEW-Präsident Achim Wambach. Staatliche Ausgaben und zusätzliche Exportimpulse würden die Konjunktur stützen. "Die Risiken sind dennoch erheblich: Teure Energie bei anhaltendem Iran-Krieg und zusätzliche Verunsicherung durch hybride Angriffe belasten die Wirtschaft."

    Der Konjunkturindikator erholte sich mit dem Anstieg den fünften Monat in Folge und erreichte den höchsten Stand seit Februar. Vor dem Iran-Krieg hatten die Konjunkturerwartungen bei plus 58,3 Punkten gelegen, bevor der Konjunkturindikator mehrere Monate in den negativen Bereich abtauchte.

    Die immer noch schwache Bewertung der Lage verbesserte sich hingegen deutlicher. Der entsprechende Indikator stieg im September um 14 Punkte auf minus 47,1 Punkte. Ökonomen hatten mit minus 52,1 Punkten gerechnet./jsl/jkr/jha/






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