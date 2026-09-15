NurExone und NanoPass Technologies Ltd. wollen bei einem integrierten Exosomen-Verabreichungsansatz für regenerative Augen- und Hautanwendungen zusammenarbeiten

Zusammenarbeit zur Evaluierung von MicronJet mit NurExone-Exosomen für ophthalmologische und ästhetische Anwendungen in Märkten mit einem Volumen von mehreren Milliarden Dollar

TORONTO und HAIFA, Israel, 14. September 2026 / IRW-Press / NurExone Biologic Inc. (TSXV: NRX) (OTCQB: NRXBF) (FSE: J90) („NurExone“ oder das „Unternehmen“), ein biopharmazeutisches Unternehmen, das regenerative Therapien auf Exosomenbasis entwickelt, gibt bekannt, dass seine israelische Tochtergesellschaft NurExone Biologic Ltd. eine Absichtserklärung (das „MOU“) mit NanoPass Technologies Ltd. („NanoPass“), einem auf präzise Verabreichung spezialisierten Medizintechnikunternehmen, abgeschlossen hat. Ziel ist es, die Integration der MicronJet-Plattform von NanoPass mit den Exosomenformulierungen von NurExone für Augen- und Hautanwendungen zu evaluieren.

Die Exosomen von NurExone sind als biologische Verabreichungsvehikel konzipiert, die geschädigtes Gewebe entweder eigenständig oder als Träger therapeutischer Wirkstoffe gezielt erreichen. Die von der FDA zugelassene intradermale MicronJet-Verabreichungsplattform von NanoPass ermöglicht eine präzise, kontrollierte und sichere Platzierung an der Verabreichungsstelle und nutzt dabei fortschrittliche Siliziumkristall-Pyramiden auf Basis der MEMS-Technologie.

Ophthalmologie

NurExone entwickelt ExoPTEN zur Behandlung von Schäden am Sehnerv, einschließlich glaukombedingter Indikationen. Grundlage sind präklinische Studien, die im Vergleich zu Kontrollgruppen Verbesserungen der Netzhautfunktion und des Überlebens retinaler Ganglienzellen gezeigt haben.

Die Unternehmen planen, die MicronJet-Technologie von NanoPass für die suprachoroidale Verabreichung in einer präklinischen Studie zu evaluieren und mit bestehenden Verabreichungsmethoden zu vergleichen. In der Studie soll untersucht werden, ob die Plattform von NanoPass eine praktikable, minimalinvasive und konsistente Verabreichungsmethode bieten kann, die eine zukünftige klinische Anwendung, Skalierung und Kommerzialisierung unterstützen könnte. Eine präzise Verabreichung ist im Auge besonders wichtig. Der suprachoroidale Raum bietet die Möglichkeit, die Behandlung nahe an Netzhaut und Sehnerv zu platzieren und gleichzeitig die Exposition anderer Bereiche des Auges zu begrenzen.

Dermatologie und Ästhetik

Die Unternehmen planen außerdem, den Einsatz von MicronJet für die intradermale Verabreichung der Exosomenformulierungen von NurExone für Hautpflege- und ästhetische Anwendungen zu evaluieren.

Eine Herausforderung bei diesen Anwendungen besteht darin, die Exosomen über die natürliche Hautbarriere hinaus zu transportieren. Statt auf der Oberfläche zu verbleiben, ist die intradermale Verabreichungstechnologie von NanoPass darauf ausgelegt, die Formulierung kontrolliert und minimalinvasiv direkt in die Haut einzubringen.

Für die US-Tochtergesellschaft von NurExone, Exo-Top Inc., könnte die Zusammenarbeit die Entwicklung eines integrierten Exosomen- und Verabreichungsprodukts unterstützen, das für die professionelle Anwendung unkompliziert ist und sich potenziell leichter für Anwendungen wie Hautverjüngung und andere ästhetische Einsatzbereiche standardisieren und skalieren lässt. Der breitere globale Markt für regenerative Ästhetik wächst rasant und soll von rund 17,7 Mrd. US$ im Jahr 2026 auf rund 28,9 Mrd. US$ im Jahr 2030 anwachsen. (1)

Bedingungen der Zusammenarbeit

Im Rahmen des MOU werden die Unternehmen die MicronJet-Plattform von NanoPass mit den aus MSC gewonnenen Exosomenformulierungen von NurExone evaluieren. Jede Partei finanziert ihre eigenen Aktivitäten; NurExone wird Eigentümer der Ergebnisse des präklinischen Machbarkeitsnachweises sein, während neu entwickeltes geistiges Eigentum gemeinschaftlich gehalten wird.

Kommentare der CEOs

„Unsere Exosomenplattform ist für den Einsatz bei mehreren Indikationen konzipiert, und NanoPass bietet uns die Möglichkeit, einen zusätzlichen Verabreichungsansatz zu testen, bei dem eine lokale Verabreichung besonders nützlich sein könnte“, sagte Dr. Lior Shaltiel, Chief Executive Officer von NurExone. „Für Augen- und Hautanwendungen werden wir evaluieren, ob die Kombination ein praktikables, konsistentes und einfach anzuwendendes Produktformat für eine zukünftige klinische und kommerzielle Nutzung schaffen kann. Das Programm von ExoPTEN für akute Rückenmarksverletzungen wird mit einem separaten minimalinvasiven Verabreichungsansatz weiter vorangetrieben.“

„Exosomen entwickeln sich zu einer wichtigen neuen Klasse biologischer Produkte, und wir sind der Ansicht, dass sie eine bedeutende neue Chance für unsere Verabreichungsplattform darstellen“, sagte Daniel Levitats, Chief Executive Officer von NanoPass Technologies. „NurExone bietet uns die Möglichkeit, MicronJet sowohl für therapeutische als auch für kommerzielle Exosomenanwendungen zu evaluieren und potenziell einen neuen Anwendungsbereich für eine Technologie zu erschließen, die bereits durch umfangreiche klinische Erfahrungen gestützt wird.“

Das MOU verpflichtet keine der Parteien zum Abschluss einer endgültigen kommerziellen Vereinbarung und kann von jeder Partei ohne Angabe von Gründen mit einer schriftlichen Frist von 30 Tagen gekündigt werden. Die vollständigen Einzelheiten der Kooperationsvereinbarung sowie die laufenden unternehmerischen und finanziellen Planungen des Unternehmens können auf der Website des Unternehmens unter www.nurexone.com und in seinem SEDAR+-Profil unter www.sedarplus.ca abgerufen werden.

Über NanoPass Technologies Ltd.

NanoPass Technologies Ltd. ist ein globales Medizintechnikunternehmen und Pionier auf dem Gebiet der präzisen intradermalen Arzneimittelverabreichung. Das Unternehmen entwickelte MicronJet, das erste von der FDA zugelassene Gerät, das speziell für eine echte intradermale Verabreichung (<1 mm) konzipiert wurde und eine genaue, konsistente und sichere Verabreichung in die Dermis ermöglicht.

Gestützt auf mehr als 70 klinische Studien und Millionen erfolgreicher Behandlungen weltweit arbeitet NanoPass mit Pharmaunternehmen, Forschern und Ärzten auf der ganzen Welt zusammen, um die Verabreichung von Impfstoffen, die Verabreichung biologischer Arzneimittel und regenerative ästhetische Behandlungen zu verbessern.

Folgen Sie NanoPass auf LinkedIn und Instagram. Kontakt: info@nanopass.com

Über NurExone

NurExone ist ein an der TSX Venture Exchange („TSXV“), am OTCQB und an der Frankfurter Börse notiertes Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung regenerativer, exosomenbasierter Therapien für Verletzungen des zentralen Nervensystems konzentriert. Sein Leitprodukt ExoPTEN hat starke präklinische Daten gezeigt, die das klinische Potenzial zur Behandlung akuter Rückenmarksverletzungen und von Schäden am Sehnerv unterstützen. Regulatorische Meilensteine, einschließlich des Erhalts der Orphan-Drug-Designation, erleichtern den Fahrplan des Unternehmens hin zu klinischen Studien in den USA und Europa. Auf kommerzieller Ebene wird erwartet, dass das Unternehmen Lösungen für Firmen anbietet, die an qualitativ hochwertigen Exosomen und minimalinvasiver, zielgerichteter Verabreichung für andere Indikationen interessiert sind. NurExone hat Exo-Top, eine US-Tochtergesellschaft, gegründet, um seine nordamerikanischen Aktivitäten und seine Wachstumsstrategie zu verankern.

Für weitere Informationen und ein kurzes Interview sehen Sie bitte „Who is NurExone?“, besuchen Sie www.nurexone.com oder folgen Sie NurExone auf LinkedIn, Twitter, Facebook oder YouTube.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Dr. Lior Shaltiel

Chief Executive Officer und Director

Telefon: +972-52-4803034

E-Mail: info@nurexone.com

Russo Partners LLC

Investor and Media Relations – Vereinigte Staaten

215 Park Ave S, Suite 1905

New York, NY 10003

Telefon: 212-845-4200

E-Mail: nurexone@russopartnersllc.com

Dr. Eva Reuter

Investor Relations – Deutschland

Telefon: +49-69-1532-5857

E-Mail: e.reuter@dr-reuter.eu

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulation Services Provider (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“ und „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze (zusammen „zukunftsgerichtete Aussagen“). Zukunftsgerichtete Aussagen werden häufig, jedoch nicht immer, durch Wörter wie „kann“, „wird“, „sollte“, „könnte“, „erwartet“, „plant“, „beabsichtigt“, „rechnet mit“, „glaubt“, „schätzt“, „prognostiziert“, „potenziell“ und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet.

Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen in Bezug auf: die Zusammenarbeit zwischen NurExone und NanoPass; die geplante Evaluierung der MicronJet-Plattform von NanoPass mit den Exosomenformulierungen von NurExone; den Zeitpunkt, den Umfang und die Ergebnisse geplanter präklinischer Studien; den potenziellen Einsatz der kombinierten Technologien in ophthalmologischen, dermatologischen, gesichtsnervenbezogenen und ästhetischen Anwendungen; das Potenzial der Zusammenarbeit, die zukünftige klinische Entwicklung, Skalierung, Kommerzialisierung und integrierte Exosomenprodukte zu unterstützen; die potenzielle Ausweitung der Plattform von NanoPass auf exosomenbasierte Anwendungen; die potenziellen Vorteile einer präzisen und standardisierten Verabreichung; die erwartete Fortsetzung und Weiterentwicklung des Programms von NurExone für akute Rückenmarksverletzungen; die potenziellen Vorteile der Non-Shop- und Vereinbarungen zum geistigen Eigentum im Rahmen des MOU; die Fähigkeit der Parteien, die vorgesehenen Arbeitspläne umzusetzen; sowie Prognosen Dritter hinsichtlich des Wachstums des Marktes für regenerative Ästhetik.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements zum Datum dieser Pressemitteilung, einschließlich Annahmen hinsichtlich: der Fähigkeit der Parteien, die geplante Evaluierung und die präklinischen Studien durchzuführen; der fortgesetzten Verfügbarkeit von Kapital, Personal, Materialien und externen Dienstleistern zu wirtschaftlich angemessenen Bedingungen; der Kompatibilität der MicronJet-Plattform mit den Exosomenformulierungen von NurExone; der Annahme, dass präklinische Ergebnisse die weitere Entwicklung unterstützen werden; der fortgesetzten Zusammenarbeit der Parteien gemäß den Bedingungen des MOU; der Annahme, dass regulatorische, herstellungsbezogene und kommerzielle Entwicklungsaktivitäten wie derzeit vorgesehen voranschreiten werden; sowie der Annahme, dass sich die Marktnachfrage nach exosomenbasierten therapeutischen und ästhetischen Anwendungen wie erwartet entwickeln wird.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit dargestellten Ergebnissen abweichen. Dazu gehören unter anderem: Risiken der frühen Entwicklungsphase; das Risiko, dass geplante Studien verzögert, geändert oder nicht abgeschlossen werden; das Risiko, dass die MicronJet-Plattform mit den Exosomenformulierungen von NurExone nicht die erwartete Kompatibilität, die erwarteten Verabreichungseigenschaften oder Entwicklungsvorteile zeigt; das Risiko, dass präklinische Ergebnisse die weitere Entwicklung nicht unterstützen oder klinische Ergebnisse nicht vorhersagen; Zeitpunkt und Ergebnisse regulatorischer Prüfungen; Risiken im Zusammenhang mit Herstellung, Skalierung und Kommerzialisierung; die Abhängigkeit von externen Kooperationspartnern, Lieferanten und Vertragsparteien; Risiken im Zusammenhang mit geistigem Eigentum; Finanzierungs- und Marktbedingungen; sowie die Risiken, die in den fortlaufenden Offenlegungsunterlagen des Unternehmens beschrieben sind, die im SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht unangemessen auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management zum Datum dieser Pressemitteilung für angemessen hält, können die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich davon abweichen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen werden zum Datum dieser Pressemitteilung gemacht, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, sie zu aktualisieren oder zu revidieren, sofern dies nicht nach geltendem Recht erforderlich ist.

(1) The Business Research Company, Regenerative Aesthetics Global Market Report 2026 (12. Februar 2026), verfügbar über Global Information, Inc. unter: https://www.giiresearch.com/report/tbrc1957739-regenerative-aesthetics ...

Für diese Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Sie können die gesamte Meldung hier downloaden: https://money.tmx.com/en/quote/NRX/news/4894011257836745

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

Die Nurexone Biologic Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,72 % und einem Kurs von 0,413EUR auf Tradegate (15. September 2026, 08:18 Uhr) gehandelt.

Schreibe Deinen Kommentar