DEUTZ- Chart unter Druck: Kapitalerhöhung sorgt für Fragezeichen

Bei der DEUTZ-Aktie ist heute erst einmal ordentlich Druck drauf. Der Grund ist eine überraschend angekündigte Kapitalerhöhung. Der Motorenhersteller will damit seine finanzielle Basis stärken und gleichzeitig mehr Spielraum für weiteres Wachstum schaffen.

Dafür wurden rund 15,26 Millionen neue Aktien zu 11,70 Euro je Aktie bei institutionellen Investoren platziert. Unterm Strich kommen damit brutto rund 179 Millionen Euro in die Kasse. Gleichzeitig steigt die Zahl der ausstehenden Aktien um etwa zehn Prozent.

Für die bisherigen Aktionäre ist das natürlich erst einmal keine schöne Nachricht. Mehr Aktien bedeuten eine Verwässerung der eigenen Beteiligung. Genau das hat der Markt heute auch quittiert: Die Aktie verlor zeitweise mehr als sechs Prozent.

Erst einmal tut die Kapitalerhöhung weh

Die Reaktion ist nachvollziehbar. DEUTZ hatte sich zuvor ordentlich erholt und nutzt jetzt das vergleichsweise günstige Börsenumfeld, um neues Kapital einzusammeln.

Damit steht allerdings eine entscheidende Frage im Raum: Was macht DEUTZ mit den rund 179 Millionen Euro und was kommt am Ende für die Aktionäre dabei heraus?

Denn eine Kapitalerhöhung ist nicht automatisch schlecht. Sie muss sich nur rechnen.

DEUTZ befindet sich seit einiger Zeit im strategischen Umbau. Neben dem klassischen Geschäft mit Verbrennungsmotoren baut der Konzern seine Position bei alternativen Antriebstechnologien aus und versucht, das Geschäftsmodell breiter aufzustellen. Das traditionelle Motorengeschäft bleibt dabei ein wichtiger Bestandteil.

Mehr Eigenkapital verschafft DEUTZ zusätzliche finanzielle Luft. Gerade in einem zyklischen Geschäft kann eine stärkere Bilanz ein echter Vorteil sein. Für die Aktionäre wird daraus aber erst dann eine gute Geschichte, wenn das frische Geld auch für zusätzliches Wachstum und höhere Gewinne sorgt.

Jetzt muss DEUTZ zeigen, was das Geld bringt

Genau hier liegt der Knackpunkt.

Die neuen Aktien wurden für 11,70 Euro platziert. Damit stellt sich zwangsläufig die Frage, ob DEUTZ mit dem Kapital tatsächlich neue Wachstumschancen erschließen kann oder ob am Ende hauptsächlich die Bilanz gestärkt wird.

Für die bestehenden Aktionäre ist die Rechnung zunächst simpel: Es gibt künftig rund zehn Prozent mehr Aktien, auf die sich der Gewinn verteilt. Das drückt auf den Gewinn je Aktie, sofern das Unternehmen nicht entsprechend stärker wächst.

Auf der anderen Seite bekommt DEUTZ mit den rund 179 Millionen Euro neue Möglichkeiten. Der Konzern kann damit seinen Umbau vorantreiben und seine Wachstumspläne schneller umsetzen.

Ob sich die Verwässerung am Ende lohnt, wird deshalb nicht heute an der Börse entschieden. Das zeigt sich in den kommenden Quartalen.

Kann DEUTZ das zusätzliche Kapital sinnvoll einsetzen und damit mehr Umsatz, Gewinn und Cashflow generieren, dürfte die heutige Verwässerung mit der Zeit weniger ins Gewicht fallen. Bleibt das operative Geschäft dagegen hinter den Erwartungen zurück, wird die Kapitalerhöhung die Aktie noch länger beschäftigen.



Der Chart

Die Kapitalerhöhung setzt den DEUTZ-Kurs aktuell mit über 4 Prozent unter Druck. Die Aktie kann sich aktuell schon vom Tief lösen. Eine Erstreaktion hätte ich sowieso an der EMA 50 erwartet, die um die 11 Euro aktuell verläuft. Darunter böte der Kursbereich um 10,75 Euro eine Auffangzone. Die DEUTZ-Aktie konsolidiert nach einem steilen Anstieg. Kurzfristig war die Aktie überkauft. Was jetzt folgt, ist die Reaktion auf die Meldung, aber es war auch technisch an der Tagesordnung, dass hier mal ein Gang zurückgeschaltet wird und neues Potenzial aus einer kleinen Konsolidierung geschöpft wird.

Fazit

Kurzfristig ist die Kapitalerhöhung für die DEUTZ-Aktie eindeutig ein Belastungsfaktor. Die Verwässerung ist real und erklärt die heftige Kursreaktion.

Damit muss die Geschichte aber nicht automatisch schlecht ausgehen. DEUTZ bekommt rund 179 Millionen Euro frisches Kapital und damit zusätzlichen Spielraum für den weiteren Konzernumbau und mögliche Wachstumsinvestitionen.

Jetzt ist DEUTZ am Zug. Entscheidend wird sein, was aus diesem Geld gemacht wird und ob daraus tatsächlich zusätzliches Wachstum und höhere Erträge entstehen.

Für Anleger heißt das: Die Kapitalerhöhung erst einmal nicht schönreden, aber auch nicht vorschnell abschreiben. Die kommenden Quartale werden zeigen, ob DEUTZ mit dem frischen Geld einen Mehrwert schafft.



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