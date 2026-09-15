Banktech-Gruppe Xryma steigt mit XREUR in den Euro-Stablecoin-Markt ein

Xryma Plc steigt in den Euro-Stablecoin-Markt ein: Das Whitepaper für XrymaCoin (XREUR) wurde der Zentralbank von Zypern gemeldet, wobei der Start für den 3. September 2026 geplant ist. XREUR vereint die wichtigsten Funktionen von PaidBy Mastercard Multi-Währungs-Open-Banking, SEPA Instant und dem T2 RTGS der Europäischen Zentralbank.

Die in Zypern ansässige Xryma Plc kündigte am 27. Juli 2026 die bevorstehende Ausgabe eines auf Euro lautenden E-Geld-Tokens namens XrymaCoin (XREUR) an. Das entsprechende Whitepaper wurde der Zentralbank von Zypern (CBC) am 29. Juni 2026 gemäß Artikel 51 der EU-Verordnung über Märkte für Kryptowerte (MiCAR) gemeldet, worauf am 8. Juli 2026 ergänzende Verwahr- und Übertragungsfunktionen nach Artikel 60 folgten. Die öffentliche Ausgabe soll am 3. September 2026 über die Plattform xrymacoin.money starten. Xryma Plc is ein profitables, im EWR zugelassenes und reguliertes E-Geld-Institut (EMI), das von der CBC beaufsichtigt wird und Lizenzen in Zypern (EU) und im Vereinigten Königreich (UK) hält.

Euro-Stablecoin-Markt: Wachstum und regulatorischer Umbruch

Nach Daten des Zahlungsdienstleisters Decta belief sich die kombinierte Marktkapitalisierung aller MiCAR-konformen Euro-Stablecoins zum 28. Juni 2026 auf 673,9 Millionen US-Dollar, nach einem sprunghaften Anstieg von 295,6 Millionen US-Dollar innerhalb eines einzigen Jahres. Im Vergleich dazu bewegt sich der globale, vom Dollar dominierte Stablecoin-Markt im dreistelligen Milliardenbereich – was bedeutet, dass Euro-Token eine Nische bleiben.

Innerhalb dieser Nische ist die Konzentration hoch. Jüngsten Analysen zufolge hält EURC von Circle derzeit einen Marktanteil von rund 42 Prozent am gesamten Euro-Stablecoin-Markt, nach einem Sprung von 17 Prozent innerhalb von zwölf Monaten. Dieses Wachstum fällt zeitlich mit dem regulatorischen Umbruch zusammen: Mit dem Inkrafttreten der MiCAR-Anforderungen für Stablecoins verschwanden mehrere zuvor etablierte Token vom Markt. So wurde beispielsweise EURT von Tether Ende 2024 eingestellt, während Stasis Euro (EURS) keine Zulassung unter MiCAR erhalten und die Neuausgabe im Jahr 2024 ausgesetzt hat. Dezentrale, durch Kryptowährungen besicherte Modelle wie Angle Euro (EURA) erfüllen die MiCAR-Anforderung eines lizenzierten Emittenten nicht.

Auf EURC folgt mit deutlichem Abstand EURCV, herausgegeben von der Société Générale, sowie EURI und EURE. Insgesamt zählten Branchenbeobachter Mitte 2026 acht MiCAR-konforme Euro-Stablecoins, verglichen mit fünf zu Beginn des Jahres.

XREUR würde sich diesem noch jungen und stark fragmentierten Feld anschließen.

Technisches und regulatorisches Profil im Vergleich

Der zentrale Unterschied, den Xryma Plc für XREUR beansprucht, liegt nicht im Token-Design selbst – XREUR ist ebenfalls ein klassischer E-Geld-Token unter MiCAR, der bei Bedarf geprägt („minted“) wird und direkt bei Xryma Plc zum Nennwert rückzahlbar ist, zu 1:1 durch Reserven abgesichert und auf Echtzeitbasis extern geprüft gemeldet wird. Nach Angaben des Unternehmens werden Abonnements direkt auf der Plattform xrymacoin.money über die gruppeneigene Open-Banking-Lösung PaidBy (Mastercard-Anbindung, Account-to-Account), über die T2 RTGS-Plattform der Europäischen Zentralbank oder über eine Händler-API auf On-Demand-Abonnementbasis für die sofortige Ausgabe und Übertragung als Zahlungsinstrument platziert. XREUR wird auf der Solana-Blockchain unter Verwendung des Token-2022-Standards ausgegeben, wobei Ethereum und TRON in Betracht gezogen werden. Die Rückzahlung erfolgt zum Nennwert in Euro. Nach der Rückzahlung bietet Xryma Plc Multi-Währungs-Auszahlungen an, sofort in Euro und in mehr als 60 Länder bis zum nächsten Werktag.

Diese Integration von Token-Infrastruktur und einer bestehenden Zahlungslizenz unterscheidet Xryma Plc von reinen Stablecoin-Emittenten wie Circle, deren Modell in erster Linie auf dem Austausch- und DeFi-Vertrieb sowie einer einzigen EMI-Lizenz mit EU-weitem Passporting basiert. Analysen zufolge liegt ein großer struktureller Vorteil von EURC genau in der Tatsache, dass eine einzige französische EMI-Lizenz den Token in allen 27 EU-Mitgliedstaaten zulässt („passporting“). Auch Wettbewerber differenzieren sich zunehmend durch die Integration in bestehende Banken- und Zahlungsinfrastrukturen statt durch reine Börsennotierungen. Das EURCV der Société Générale profitiert beispielsweise von der Anbindung an das Bankinstitut selbst, während neuere Projekte wie EURI oder EUROP von spezialisierten EMIs in Frankreich, den Niederlanden oder Malta stammen. Der Trend bewegt sich somit erkennbar weg von Krypto-Native-Emittenten hin zu regulierten Finanzinstituten als Ausgangspunkt.

Ob die Anbindung von Xryma Plc an T2 und TIPS sowie die eigene Zahlungsinfrastruktur vergleichbare Vertriebsvorteile wie die oben genannten generieren kann, lässt sich vor dem tatsächlichen Marktstart im September nicht abschließend beurteilen.

Xryma Plc erhält Prospektbilligung durch die CySEC

Xryma Plc hat am 14. Juli 2026 die Billigung seines Prospekts von der zuständigen Behörde, der zypriotischen Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde (CySEC), erhalten. Der Prospekt ist auf der Investor-Relations-Website der Xryma-Gruppe unter https://www.xryma.com/investors verfügbar.

Regulatorische Hinweise

Dies ist eine Marketingmitteilung. Sie wurde von Xryma Plc, dem Emittenten von XrymaCoin („XREUR“), veröffentlicht.

XREUR ist ein vollständig durch Reserven abgesicherter Euro-E-Geld-Token, der von Xryma Plc, HE 348009, eingetragener Sitz Makrasykas 1, KBC North, Strovolos, 2034, Nikosia, Zypern, herausgegeben wird. Xryma Plc ist von der Zentralbank von Zypern als E-Geld-Institut mit der Zulassungsnummer 115.1.3.17 zugelassen und beaufsichtigt. XREUR wird als E-Geld-Token unter Titel IV der Verordnung (EU) 2023/1114 („MiCAR“) ausgegeben.

Inhaber von XREUR haben jederzeit ein Recht auf Rückzahlung gegen Xryma Plc zum Nennwert. Die Rückzahlung erfolgt in Euro. Die Bedingungen und das Verfahren für die Rückzahlung, einschließlich der Anforderungen an die Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden und der Bearbeitungszeiten, sind im Krypto-Whitepaper und in den XREUR-Rückzahlungsrichtlinien unter www.xrymacoin.money dargelegt. Zeichnung und Rückzahlung direkt bei Xryma Plc erfordern ein E-Geld- oder Zahlungskonto bei Xryma Plc. Xryma Plc erhebt keine Zeichnungsgebühren.

Ein Krypto-Whitepaper für XREUR wurde veröffentlicht und ist unter www.xrymacoin.money verfügbar.

Potenzielle Inhaber sollten jede Entscheidung zum Kauf von XREUR auf den Inhalt des Krypto-Whitepapers als Ganzes und nicht auf diese Mitteilung stützen.

XREUR ist elektronisches Geld. Es fällt nicht unter die Einlagensicherungssysteme gemäß der Richtlinie 2014/49/EU oder die Anlegerentschädigungssysteme gemäß der Richtlinie 97/9/EG.

Xryma Plc: +357 22 015740 | contact@xrymacoin.money | www.xrymacoin.money

Lassen Sie sich in den Verteiler für Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: “Nebenwerte”.

ISX Financial

https://www.isx.financial/

Quellen:

https://www.prnewswire.com/news-releases/xryma-plc-announces-the-upcom ...

https://en.cryptonomist.ch/2026/07/06/mica-euro-stablecoins-growth/

https://financefeeds.com/mica-euro-stablecoins-hit-674m-but-trail-doll ...

https://utila.io/blog/euro-stablecoin-report-what-mica-means-for-finte ... https://stablecoininsider.org/eurc-q1-2026-stablecoin-report/

https://www.decta.com/company/media/euro-stablecoin-trends-report-2026

https://www.financemagnates.com/fintech/xryma-means-money-in-greek-its ...

https://www.cbn.com.cy/article/131784

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