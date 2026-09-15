RBC stuft UNICREDIT SPA auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Bewertung der Unicredit beim Kursziel von 90 Euro mit "Sector Perform" aufgenommen. Analyst Pablo de la Torre Cuevas will warten, bis der Nebel rund um die italienische Großbank sich lichtet, wie er am Dienstag schrieb. Der Bewertungsabschlag gegenüber der europäischen Bankenbranche sei gerechtfertigt angesichts der Risiken für die kurzfristige Kapitalentwicklung und der nur schwer berechenbare Gewinnentwicklung im Zuge der Konsolidierung der Commerzbank. Der Experte sieht zunächst kaum Spielraum für steigende Markterwartungen und eine Neubewertung./ag/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2026 / 00:45 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2026 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die UniCredit Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,54 % und einem Kurs von 83,04EUR auf Tradegate (15. September 2026, 11:46 Uhr) gehandelt.





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