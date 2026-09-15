GOLDMAN SACHS stuft ROCHE HOLDINGS AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Roche von 349 auf 366 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der jährliche Pharmatag am 28. September werde sicher informativ, dürfte aber an der Anlagestory nichts ändern, schrieb James Quigley am Dienstag. Er rechnet zunächst nicht mit Veränderungen am Konsens, passte aber seine Schätzungen für das Medikament Giredestrant an./ag/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2026 / 06:15 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,55 % und einem Kurs von 357,7EUR auf Lang & Schwarz (16. März 2026, 21:57 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: James Quigley

Analysiertes Unternehmen: ROCHE HOLDINGS AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 366

Kursziel alt: 349

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m



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