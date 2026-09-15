Milliardär Eric Sprott steigt groß bei Storm Exploration ein

Wenn Rohstoffmilliardär Eric Sprott bei einem kanadischen Micro-Cap persönlich die Führung übernimmt, spitzen Marktteilnehmer im Junior-Mining-Sektor die Ohren: Bei Storm Exploration (TSXV: STRM; WKN: A41AH2) zeichnete die kanadische Investorenlegende den Löwenanteil einer überzeichneten Privatplatzierung. Über seine Investmentgesellschaft 2176423 Ontario Ltd. sicherte sich Sprott 5,0 Millionen Einheiten im Gegenwert von 2,0 Millionen CAD und baut seinen Anteil von zuvor 2,7 Prozent schlagartig auf 15,8 Prozent der ausstehenden Aktien aus. Bei vollständiger Ausübung der beiliegenden Warrants könnte seine Beteiligung auf bis zu 21,2 Prozent klettern – ein handfester strategischer Ritterschlag für den Explorer aus Ontario.

Überzeichnete 3,2-Mio.-CAD-Finanzierung schafft operativen Durchgriff

Die gesamte Kapitalmaßnahme spült Storm Exploration brutto 3,2 Millionen CAD in die Kasse. Ausgegeben wurden 8,0 Millionen Einheiten zu je 0,40 CAD, jeweils bestehend aus einer Stammaktie und einem halben Optionsschein (Warrant mit Ausübungspreis zu 0,55 CAD binnen 24 Monaten). Alle im Rahmen des Placements emittierten Papiere unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist bis zum 15. Januar 2027, was kurzfristigen Verkaufsdruck am Markt von vornherein unterbindet.

Für Anleger zählt vor allem die strategische Mittelverwendung: Das frische Kapital fließt unmittelbar in anstehende Explorationsbohrungen auf dem Gold-Standard-Projekt sowie in das allgemeine Betriebskapital. Damit vermeidet Storm Exploration das Schicksal vieler Peers, die in einem anspruchsvollen Marktumfeld um Liquidität ringen, und stellt die Weichen für kontinuierlichen Newsflow aus den anstehenden Bohrungen.

Distrikt-Potenzial in Ontario: Vier Pfeiler für den nächsten Ressourcensprung

Storm Exploration setzt dabei nicht auf eine riskante Ein-Projekt-Wette, sondern kontrolliert im bergbaufreundlichen Nordwesten Ontarios ein konsolidiertes Areal von über 46.000 Hektar, verteilt auf vier strategische Liegenschaften. Neben dem nun für die Bohrungen priorisierten Projekt Gold Standard bildet das Vorzeigeprojekt Miminiska das Herzstück des Portfolios. Frühere Bohrkampagnen bestätigten dort bereits hochgradige Goldabschnitte, die Geologen das Potenzial für eine Multi-Millionen-Unzen-Lagerstätte attestieren.

Mit Eric Sprott als neuem Ankeraktionär gewinnt das Unternehmen nicht nur signifikante finanzielle Handlungsfreiheit, sondern auch institutionelle Sichtbarkeit im nordamerikanischen Markt. Für Rohstoffinvestoren verschiebt sich die Ausgangslage damit spürbar: Finanziert durch Smart Money entscheidet nun die anstehende Bohrkampagne bei Gold Standard darüber, ob Storm Exploration das geologische Versprechen in zählbare Unzen ummünzen kann.







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