🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    WTO warnt vor Milliardenverlusten durch Handelsblockbildung

    Für Sie zusammengefasst
    • WTO warnt vor Billionenverlusten durch Machtblöcke
    • Das globale BIP sinkt ab 2050 dauerhaft um zehn Prozent
    • WTO-Regeln müssen an neue Realitäten angepasst sein
    WTO warnt vor Milliardenverlusten durch Handelsblockbildung
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    GENF (dpa-AFX) - Die Welthandelsorganisation (WTO) warnt vor Einbußen im Bereich von tausenden Milliarden US-Dollar, wenn die Welt in geopolitische Machtblöcke zerfällt, die weitgehend unter sich oder nur in separaten Freihandelszonen handeln.

    Bei so einer Entwicklung werde die Wirtschaftsleistung (das reale Bruttoinlandsprodukt) ab 2050 konstant rund zehn Prozent niedriger liegen als in einem Szenario, in dem die Handelskooperation ausgebaut wird, schreibt die WTO in einer Studie. Der Titel: "Ein entscheidender Moment für das Welthandelssystem".

    Die Exporte dürften nach der Simulation der WTO im Szenario "verstärkte Kooperation" ab 2050 pro Jahr fast 45 Prozent höher liegen als im Szenario, in dem Zölle nur noch innerhalb bestimmter Freihandelszonen niedrig gehalten werden. Mit "verstärkter Kooperation" ist ein Ausbau von Regeln wie in der WTO gemeint, in der alle Länder untereinander die Zölle und Kosten des internationalen Handels senken.

    Schwerwiegende Turbulenzen

    "Die globale Handelspolitik und die WTO erleben derzeit die schwerwiegendsten und anhaltenden Turbulenzen seit der Gründung des multilateralen Handelssystems vor 80 Jahren", heißt es in dem Bericht. Dass die Weltwirtschaft stärker integriert sei, habe neue Konfliktquellen geschaffen und Freihandelsverhandlungen teils erschwert. Die WTO gibt es seit 1995, ihr Vorläufer war das Allgemeine Zoll- und Handelsabkommen (GATT) von 1947.

    Zwar finden noch 72 Prozent des weltweiten Warenhandels noch nach den WTO-Freihandelsregeln statt, also dem Meistbegünstigungsprinzip (MFN). Das besagt, dass ein Mitgliedsland Handelsvorteile, die es einem anderen WTO-Mitglied gewährt, auch mit wenigen Ausnahmen allen anderen zugesteht. Allerdings waren es vor zwei Jahren noch 80 Prozent, wie WTO-Chefökonom Robert Staiger sagt.

    Neue Regeln nötig

    Die bei der Gründung der WTO 1995 ausgehandelten Regeln müssten aktualisiert werden, weil die Welt sich stark geändert habe. So seien viele Länder hinzugekommen, unter anderem China 2001.

    "Es geht darum, wie man Regeln formuliert, die eine erfolgreiche Schnittstelle zwischen Volkswirtschaften schaffen, die sich in vielerlei Hinsicht stark unterscheiden", sagte Staiger der dpa. "Einige sind stärker staatlich gelenkt, andere eher marktorientiert; einige verfolgen eine stärker interventionistische Politik, andere eine weniger interventionistische; einige weisen einen höheren Entwicklungsstand auf, andere einen geringeren." Wie neue Regeln aussehen sollten, müssten die 166 Mitgliedsländer aber selbst aushandeln, die zusammen 98 Prozent des Welthandels repräsentieren. Staiger nennt keine Vorschläge.

    WTO in der Krise

    Die WTO steckt seit Jahren in der Krise. Zuletzt wurde 2001 eine große multilaterale Verhandlungsrunde gestartet, die Doha-Runde. Sie ist aber gescheitert. Sie sollte Entwicklungs- und Schwellenländer stärker in den Welthandel integrieren. Unter anderem kritisieren viele Länder, die mit China auf dem Weltmarkt konkurrieren, dass das Land bis heute mit dem Status "Entwicklungsland" und damit verbundenen Vorteilen in der WTO ist. Ebenso ist umstritten, wie mit der Staatskontrolle vieler Firmen in manchen Ländern umgegangen werden soll. Weder die Reformbemühungen der Botschafter am Sitz in Genf noch die jüngsten Ministertreffen haben Fortschritte gebracht./oe/DP/jha







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    WTO warnt vor Milliardenverlusten durch Handelsblockbildung Die Welthandelsorganisation (WTO) warnt vor Einbußen im Bereich von tausenden Milliarden US-Dollar, wenn die Welt in geopolitische Machtblöcke zerfällt, die weitgehend unter sich oder nur in separaten Freihandelszonen handeln. Bei so einer …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     