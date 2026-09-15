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    Besonders beachtet!

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    Wolters Kluwer Aktie verliert an Wert - aktuelle News zum Kursrückgang - 15.09.2026

    Die Wolters Kluwer Aktie notiert am 15.09.2026 mit -4,15 % im Minus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.

    Besonders beachtet! - Wolters Kluwer Aktie verliert an Wert - aktuelle News zum Kursrückgang - 15.09.2026
    Foto: Robert - stock.adobe.com

    Wolters Kluwer ist ein globaler Informations- und Softwareanbieter für Recht, Steuern, Gesundheit und Finanzen. Kernprodukte sind Fachdatenbanken, Workflow-Software, Compliance- und Entscheidungsunterstützungslösungen. Starke Marktstellung in Nischen mit hoher Regulierung. Wichtige Konkurrenten: RELX (LexisNexis), Thomson Reuters, Bloomberg. USP: tiefe Fachinhalte kombiniert mit spezialisierter RegTech- und Workflow-Software.

    Wolters Kluwer aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 15.09.2026

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Wolters Kluwer Aktie. Mit einer Performance von -4,15 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Wolters Kluwer Aktie gibt einen Teil des gestrigen Gewinns von +7,81 % wieder ab und notiert heute bei 68,44. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

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    Obwohl die Wolters Kluwer Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +15,72 %.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Wolters Kluwer Aktie damit um +5,11 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,25 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Wolters Kluwer eine negative Entwicklung von -19,75 % erlebt.

    Während Wolters Kluwer deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der Eurozone 50 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,56 %. Damit gehört Wolters Kluwer heute zu den auffälligeren Werten.

    Wolters Kluwer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +5,11 %
    1 Monat +2,25 %
    3 Monate +15,72 %
    1 Jahr -37,64 %
    Stand: 15.09.2026, 12:00 Uhr

    Informationen zur Wolters Kluwer Aktie

    Es gibt 233 Mio. Wolters Kluwer Aktien. Damit ist das Unternehmen 15,99 Mrd.EUR € wert.

    Börsenstart Europa - 15.09. - SE 30 schwach -1,59 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

    Wolters Kluwer erweitert den Libra Legal AI Workspace um Fachinhalte von Kluwer Law International


    Wolters Kluwer Legal & Regulatory hat heute die Integration führender Fachinhalte von Kluwer Law International in seinen Legal AI Workspace Libra by Wolters Kluwer bekannt gegeben. Jurist:innen in 11 europäischen Ländern können nun direkt in Libra …

    Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

    S&P Global, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,72 %.

    Wolters Kluwer Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Ob sich ein Einstieg bei der Wolters Kluwer Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Wolters Kluwer Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    Wolters Kluwer

    -3,36 %
    +4,60 %
    +1,11 %
    +14,59 %
    -38,39 %
    -39,95 %
    -25,89 %
    +90,14 %
    +166,07 %
    ISIN:NL0000395903WKN:A0J2R1
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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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