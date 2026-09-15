Wolters Kluwer Aktie verliert an Wert - aktuelle News zum Kursrückgang - 15.09.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Wolters Kluwer Aktie. Mit einer Performance von -4,15 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Wolters Kluwer Aktie gibt einen Teil des gestrigen Gewinns von +7,81 % wieder ab und notiert heute bei 68,44€. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Wolters Kluwer ist ein globaler Informations- und Softwareanbieter für Recht, Steuern, Gesundheit und Finanzen. Kernprodukte sind Fachdatenbanken, Workflow-Software, Compliance- und Entscheidungsunterstützungslösungen. Starke Marktstellung in Nischen mit hoher Regulierung. Wichtige Konkurrenten: RELX (LexisNexis), Thomson Reuters, Bloomberg. USP: tiefe Fachinhalte kombiniert mit spezialisierter RegTech- und Workflow-Software.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Obwohl die Wolters Kluwer Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +15,72 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Wolters Kluwer Aktie damit um +5,11 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,25 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Wolters Kluwer eine negative Entwicklung von -19,75 % erlebt.

Während Wolters Kluwer deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der Eurozone 50 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,56 %. Damit gehört Wolters Kluwer heute zu den auffälligeren Werten.

Wolters Kluwer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +5,11 % 1 Monat +2,25 % 3 Monate +15,72 % 1 Jahr -37,64 %

Informationen zur Wolters Kluwer Aktie

Stand: 15.09.2026, 12:00 Uhr

Es gibt 233 Mio. Wolters Kluwer Aktien. Damit ist das Unternehmen 15,99 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

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Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

S&P Global, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,72 %.

Wolters Kluwer Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob sich ein Einstieg bei der Wolters Kluwer Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Wolters Kluwer Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.