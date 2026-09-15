AKTIEN IM FOKUS
Banken unter Druck - Schwäche aus den USA schwappt über
- Europäische Bankaktien unter Druck wegen US-Vorgaben
- Deutsche Bank bleibt mit 3,7 Prozent Dax-Schlusslicht
- UBS-Aktien fallen über vier Prozent wegen Regulierung
FRANKFURT/NEW YORK/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Aktien europäischer Banken sind am Dienstag von schlechten US-Vorgaben belastet worden. Der europäische Sektorindex büßte 1,3 Prozent ein und die Titel der Deutschen Bank waren mit einem Abschlag von 3,7 Prozent mit Abstand das Schlusslicht im Dax . Sie setzten damit ihre jüngste Korrektur des in der Vorwoche erreichten Höchststandes seit 2011 fort. Der von der Unicredit-Übernahme getriebene Commerzbank-Kurs zeigte sich mit 0,6 Prozent Minus robuster.
Negativ strahlte auf den Sektor aus, dass die Kurse von US-Investmentbanken wie Goldman Sachs , JPMorgan , Bank of America oder Morgan Stanley am Vorabend in New York immer stärker unter Druck geraten waren. Letztlich hatten sie den Handel mit Abschlägen zwischen 1,7 und 5,1 Prozent beendet.
Als Belastung für die US-Kurse galten Aussagen des Chefs der Bank of America auf einer Konferenz der britischen Barclays-Bank. Brian Moynihan hatte dort erklärt, dass die Handelserträge im Vergleich zum dritten Quartal des Vorjahres "relativ unverändert" bleiben dürften. Am Markt hieß es, dies impliziere eine unerwartete Unterbrechung des Aufschwungs aus der ersten Jahreshälfte.
Moynihan erwartet die Investmentbanking-Gebühren in einer Spanne von 1,6 bis 1,8 Milliarden US-Dollar, doch Analysten hatten wohl einen Wert auf dem Zettel, der näher an der 2-Milliarden-Dollar-Marke liegt. Moynihan verwies in einem TV-Interview auf dem Sender Bloomberg auf ein rückläufiges Geschäft mit Anleihen, während der Aktienhandel gut abschneide.
Stärker erwischte es in Europa noch die Titel der UBS , die in Zürich um mehr als vier Prozent fielen. Bei den Schweizern stand außerdem eine Abstimmung im Ständerat über einen umstrittenen Regulierungsvorschlag im Fokus. Es ist ungewiss, ob die kleine Kammer des Parlaments dem Antrag der Wirtschaftskommission folgen wird. Dieser ist deutlich abgeschwächt im Vergleich zu den ursprünglichen Forderungen des Bundesrats./tih/la/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Bank Aktie
Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,56 % und einem Kurs von 301,6 auf Tradegate (15. September 2026, 11:53 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Bank Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Deutsche Bank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5100 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 43,00EUR was eine Bandbreite von +7,67 %/+28,61 % bedeutet.
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Mal abwarten was unser Finanzamt Minister heute hinbekommen wird. Habe diesbezüglich keine große Hoffnung
Moin,
Die Wahrscheinlichkeit eines höheren Angebots durch UniCredit ist realistisch, aber sie hängt von drei Bedingungen ab, die alle gleichzeitig erfüllt sein müssen. UniCredit wird nur dann mehr zahlen, wenn sie dadurch die Kontrolle über die Commerzbank gewinnen können. Kontrolle ist für UniCredit der eigentliche Wert: Sie bringt Marktanteile im deutschen Privat- und Firmenkundengeschäft, eröffnet Zugang zum Mittelstand und ermöglicht milliardenschwere Synergien durch IT‑Zusammenlegung, Filialabbau und Effizienzgewinne. Ohne Kontrolle wäre ein höheres Angebot für UniCredit wirtschaftlich sinnlos – es wäre nur ein teures Minderheiteninvestment.
Der zweite Faktor ist die Politik. Der Bund hält rund 15 % der Commerzbank und ist damit der entscheidende Gatekeeper. Wirtschaftlich betrachtet spricht vieles dafür, dass Deutschland seinen Anteil veräußert: Der Staat braucht Geld, die Commerzbank ist kein strategisches Asset, und die EU‑Institutionen unterstützen die Bildung größerer europäischer Banken. Politisch jedoch kann der Bund blockieren – aus Angst vor einem „Ausverkauf deutscher Banken“, wegen Gewerkschaften, Lobbydruck oder Wahlzyklen. Nur wenn der Bund signalisiert, dass er verkaufsbereit ist, wird UniCredit überhaupt ein höheres Angebot in Erwägung ziehen.
Der dritte Faktor ist der UniCredit‑Kurs. Auch wenn der Kurs schwanken kann, bleibt er ein zentraler Hebel: Das Umtauschverhältnis von 0,485 UniCredit‑Aktien je Commerzbank‑Aktie bedeutet, dass ein hoher UniCredit‑Kurs das Angebot automatisch wertvoller macht. Je höher UniCredit steht, desto weniger zusätzlichen finanziellen Aufwand braucht Orcel, um ein verbessertes Angebot attraktiv erscheinen zu lassen. Ein starker UniCredit‑Kurs macht ein höheres Angebot also leichter finanzierbar und politisch besser vermittelbar.
Erst wenn alle drei Bedingungen gleichzeitig erfüllt sind – UniCredit will Kontrolle, der Bund blockiert nicht, und der UniCredit‑Kurs bleibt stark – wird ein höheres Angebot wahrscheinlich. Fehlt nur eine dieser Bedingungen, wird UniCredit keinen Cent mehr zahlen. Deshalb ist ein höheres Angebot zwar realistisch, aber kein Automatismus. Es ist ein Dreifach‑Trigger: Strategie, Politik und Markt müssen gleichzeitig passen.