Banken unter Druck - Schwäche aus den USA schwappt über

Die Wahrscheinlichkeit eines höheren Angebots durch UniCredit ist realistisch, aber sie hängt von drei Bedingungen ab, die alle gleichzeitig erfüllt sein müssen. UniCredit wird nur dann mehr zahlen, wenn sie dadurch die Kontrolle über die Commerzbank gewinnen können. Kontrolle ist für UniCredit der eigentliche Wert: Sie bringt Marktanteile im deutschen Privat- und Firmenkundengeschäft, eröffnet Zugang zum Mittelstand und ermöglicht milliardenschwere Synergien durch IT‑Zusammenlegung, Filialabbau und Effizienzgewinne. Ohne Kontrolle wäre ein höheres Angebot für UniCredit wirtschaftlich sinnlos – es wäre nur ein teures Minderheiteninvestment.

Der zweite Faktor ist die Politik. Der Bund hält rund 15 % der Commerzbank und ist damit der entscheidende Gatekeeper. Wirtschaftlich betrachtet spricht vieles dafür, dass Deutschland seinen Anteil veräußert: Der Staat braucht Geld, die Commerzbank ist kein strategisches Asset, und die EU‑Institutionen unterstützen die Bildung größerer europäischer Banken. Politisch jedoch kann der Bund blockieren – aus Angst vor einem „Ausverkauf deutscher Banken“, wegen Gewerkschaften, Lobbydruck oder Wahlzyklen. Nur wenn der Bund signalisiert, dass er verkaufsbereit ist, wird UniCredit überhaupt ein höheres Angebot in Erwägung ziehen.

Der dritte Faktor ist der UniCredit‑Kurs. Auch wenn der Kurs schwanken kann, bleibt er ein zentraler Hebel: Das Umtauschverhältnis von 0,485 UniCredit‑Aktien je Commerzbank‑Aktie bedeutet, dass ein hoher UniCredit‑Kurs das Angebot automatisch wertvoller macht. Je höher UniCredit steht, desto weniger zusätzlichen finanziellen Aufwand braucht Orcel, um ein verbessertes Angebot attraktiv erscheinen zu lassen. Ein starker UniCredit‑Kurs macht ein höheres Angebot also leichter finanzierbar und politisch besser vermittelbar.

Erst wenn alle drei Bedingungen gleichzeitig erfüllt sind – UniCredit will Kontrolle, der Bund blockiert nicht, und der UniCredit‑Kurs bleibt stark – wird ein höheres Angebot wahrscheinlich. Fehlt nur eine dieser Bedingungen, wird UniCredit keinen Cent mehr zahlen. Deshalb ist ein höheres Angebot zwar realistisch, aber kein Automatismus. Es ist ein Dreifach‑Trigger: Strategie, Politik und Markt müssen gleichzeitig passen.